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Чернила Cactus CS-GI43BK/C/M/Y/R/GY голубой/пурпурный/желтый/черный 6x для Canon Pixma G640/540 купить с доставкой в Москве
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Чернила Cactus CS-GI43BK/C/M/Y/R/GY голубой/пурпурный/желтый/черный 6x для Canon Pixma G640/540

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Чернила Cactus CS-GI43BK/C/M/Y/R/GY голубой/пурпурный/желтый/черный 6x для Canon Pixma G640/540
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чернила
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Canon
Ресурс (страниц)
8000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724579
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Чернила
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Canon
Ресурс (страниц)
8000
Цвет
голубой, желтый, пурпурный, черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х15х4
Вес, г.
640

Описание товара Чернила Cactus CS-GI43BK/C/M/Y/R/GY голубой/пурпурный/желтый/черный 6x для Canon Pixma G640/540

Готовый набор Cactus CS-GI43BK/C/M/Y/R/GY является экономичной альтернативой оригинальному комплекту Canon GI-43. Применение красных и серых чернил вместе со стандартной палитрой CMYK позволяет добиться расширенного цветового охвата, глубокого черного цвета и высокой детализации при печати черно-белых снимков. Форма носиков на бутылках разработана специально под клапаны СНПЧ фабрик печати Canon, что обеспечивает легкую заправку без проливания чернил мимо резервуара.

Отзывы о товаре Чернила Cactus CS-GI43BK/C/M/Y/R/GY голубой/пурпурный/желтый/черный 6x для Canon Pixma G640/540




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Чернила
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Canon
Ресурс (страниц)
8000
Цвет
голубой, желтый, пурпурный, черный
Страна производитель
Китай
Описание
Готовый набор Cactus CS-GI43BK/C/M/Y/R/GY является экономичной альтернативой оригинальному комплекту Canon GI-43. Применение красных и серых чернил вместе со стандартной палитрой CMYK позволяет добиться расширенного цветового охвата, глубокого черного цвета и высокой детализации при печати черно-белых снимков. Форма носиков на бутылках разработана специально под клапаны СНПЧ фабрик печати Canon, что обеспечивает легкую заправку без проливания чернил мимо резервуара.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чернила Cactus CS-GI43BK/C/M/Y/R/GY голубой/пурпурный/желтый/черный 6x для Canon Pixma G640/540 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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