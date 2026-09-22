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Чернила Cactus CS-GI41PGBK/C/M/Y голубой/пурпурный/желтый/черный350мл для Canon PIXMA G1420/G2420/G2 купить с доставкой в Москве
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Чернила Cactus CS-GI41PGBK/C/M/Y голубой/пурпурный/желтый/черный350мл для Canon PIXMA G1420/G2420/G2

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Чернила Cactus CS-GI41PGBK/C/M/Y голубой/пурпурный/желтый/черный350мл для Canon PIXMA G1420/G2420/G2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чернила
Тип чернил
водорастворимый, пигментный
Совместимость
для Canon
Ресурс (страниц)
7700
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724576
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Чернила
Тип чернил
водорастворимый, пигментный
Совместимость
для Canon
Ресурс (страниц)
7700
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х13х6
Вес, г.
560

Описание товара Чернила Cactus CS-GI41PGBK/C/M/Y голубой/пурпурный/желтый/черный350мл для Canon PIXMA G1420/G2420/G2

Набор Cactus CS-GI41PGBK/C/M/Y выступает надежной и экономичной альтернативой оригинальным контейнерам Canon GI-41. Форма заправочных носиков флаконов специально адаптирована под клапаны СНПЧ «Фабрики печати». Это исключает случайное проливание красок или заправку цвета в чужой резервуар. Чернила бережно относятся к печатающей головке, не забивают дюзы при регулярном использовании принтера и выдают стабильную цветопередачу как на обычной офисной, так и на фотобумаге.

Отзывы о товаре Чернила Cactus CS-GI41PGBK/C/M/Y голубой/пурпурный/желтый/черный350мл для Canon PIXMA G1420/G2420/G2




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Чернила
Тип чернил
водорастворимый, пигментный
Совместимость
для Canon
Ресурс (страниц)
7700
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Описание
Набор Cactus CS-GI41PGBK/C/M/Y выступает надежной и экономичной альтернативой оригинальным контейнерам Canon GI-41. Форма заправочных носиков флаконов специально адаптирована под клапаны СНПЧ «Фабрики печати». Это исключает случайное проливание красок или заправку цвета в чужой резервуар. Чернила бережно относятся к печатающей головке, не забивают дюзы при регулярном использовании принтера и выдают стабильную цветопередачу как на обычной офисной, так и на фотобумаге.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чернила Cactus CS-GI41PGBK/C/M/Y голубой/пурпурный/желтый/черный350мл для Canon PIXMA G1420/G2420/G2 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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