Чернила Cactus CS-EPT6731-6 T673 многоцветный набор 6x100мл для Epson L800/L810/L850/L1800
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чернила
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Epson
Ресурс (страниц)
10000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 724571
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Чернила
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Epson
Ресурс (страниц)
10000
Цвет
цветной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х13х5
Вес, г.
890
Описание товара Чернила Cactus CS-EPT6731-6 T673 многоцветный набор 6x100мл для Epson L800/L810/L850/L1800
Набор чернил Cactus CS-EPT6731-6 является популярной альтернативой оригинальной серии Epson T673, предлагая существенно больший объем (100 мл вместо 70 мл) за меньшую стоимость. Использование дополнительных светлых оттенков (Light Cyan и Light Magenta) гарантирует максимальную детализацию, отсутствие зернистости на лицах и плавные градиенты на снимках. Флаконы оснащены узкими носиками, позволяющими легко заправить емкости СНПЧ. Формула чернил адаптирована под пьезоэлектрическую технологию печати Epson, что защищает дюзы головки от засыхания и гарантирует сочные цвета.
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Бренд
Тип товара
Чернила
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Epson
Ресурс (страниц)
10000
Цвет
цветной
Страна производитель
Китай
Набор чернил Cactus CS-EPT6731-6 является популярной альтернативой оригинальной серии Epson T673, предлагая существенно больший объем (100 мл вместо 70 мл) за меньшую стоимость. Использование дополнительных светлых оттенков (Light Cyan и Light Magenta) гарантирует максимальную детализацию, отсутствие зернистости на лицах и плавные градиенты на снимках. Флаконы оснащены узкими носиками, позволяющими легко заправить емкости СНПЧ. Формула чернил адаптирована под пьезоэлектрическую технологию печати Epson, что защищает дюзы головки от засыхания и гарантирует сочные цвета.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp deskjet 2320, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для hp deskjet 2710, для canon pixma mp210, для hp deskjet 2720
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp deskjet 2320, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для hp deskjet 2710, для canon pixma mp210, для hp deskjet 2720
Чернила Cactus CS-EPT6731-6 T673 многоцветный набор 6x100мл для Epson L800/L810/L850/L1800 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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