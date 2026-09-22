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Чернила Cactus CS-EPT6641-4 T664 многоцветный набор 4x100мл для Epson L100/L110/L120/L132/L200/L210/ купить с доставкой в Москве
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Чернила Cactus CS-EPT6641-4 T664 многоцветный набор 4x100мл для Epson L100/L110/L120/L132/L200/L210/

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Чернила Cactus CS-EPT6641-4 T664 многоцветный набор 4x100мл для Epson L100/L110/L120/L132/L200/L210/ - фото 1
Чернила Cactus CS-EPT6641-4 T664 многоцветный набор 4x100мл для Epson L100/L110/L120/L132/L200/L210/ - фото 2
Чернила Cactus CS-EPT6641-4 T664 многоцветный набор 4x100мл для Epson L100/L110/L120/L132/L200/L210/ - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чернила
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Epson
Ресурс (страниц)
4500
  • Чернила Cactus CS-EPT6641-4 T664 многоцветный набор 4x100мл для Epson L100/L110/L120/L132/L200/L210/ - фото 1
  • Чернила Cactus CS-EPT6641-4 T664 многоцветный набор 4x100мл для Epson L100/L110/L120/L132/L200/L210/ - фото 2
  • Чернила Cactus CS-EPT6641-4 T664 многоцветный набор 4x100мл для Epson L100/L110/L120/L132/L200/L210/ - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724570
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Чернила
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Epson
Ресурс (страниц)
4500
Цвет
голубой, желтый, пурпурный, черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х13х5
Вес, г.
600

Описание товара Чернила Cactus CS-EPT6641-4 T664 многоцветный набор 4x100мл для Epson L100/L110/L120/L132/L200/L210/

Набор чернил Cactus CS-EPT6641-4 является одной из самых популярных и экономичных альтернатив оригинальной серии Epson T664, предлагая увеличенный объем (100 мл вместо 70 мл) для еще более дешевой домашней и офисной печати. Флаконы оснащены удобными узкими носиками, которые позволяют аккуратно заправлять доноры СНПЧ без использования шприцев. Фирменная формула чернил адаптирована под пьезоэлектрические печатающие головки Epson, предотвращает засорение дюз при регулярном использовании устройства и гарантирует высокую стойкость отпечатков к выцветанию.

Отзывы о товаре Чернила Cactus CS-EPT6641-4 T664 многоцветный набор 4x100мл для Epson L100/L110/L120/L132/L200/L210/




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Чернила
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Epson
Ресурс (страниц)
4500
Цвет
голубой, желтый, пурпурный, черный
Страна производитель
Китай
Описание
Набор чернил Cactus CS-EPT6641-4 является одной из самых популярных и экономичных альтернатив оригинальной серии Epson T664, предлагая увеличенный объем (100 мл вместо 70 мл) для еще более дешевой домашней и офисной печати. Флаконы оснащены удобными узкими носиками, которые позволяют аккуратно заправлять доноры СНПЧ без использования шприцев. Фирменная формула чернил адаптирована под пьезоэлектрические печатающие головки Epson, предотвращает засорение дюз при регулярном использовании устройства и гарантирует высокую стойкость отпечатков к выцветанию.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чернила Cactus CS-EPT6641-4 T664 многоцветный набор 4x100мл для Epson L100/L110/L120/L132/L200/L210/ - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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