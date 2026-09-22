Чернила Cactus CS-EPT49N300 T49N3 пурпурный 140мл для Epson SureColor SC-F100/F500
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чернила
Тип чернил
сублимационный
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Epson
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
500 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 724569
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Чернила
Тип чернил
сублимационный
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Epson
Цвет
пурпурный
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5
Описание товара Чернила Cactus CS-EPT49N300 T49N3 пурпурный 140мл для Epson SureColor SC-F100/F500
Совместимые сублимационные чернила Cactus CS-EPT49N300 служат надежной и бюджетной альтернативой оригинальным контейнерам Epson T49N. Специальный химический состав пигмента гарантирует сочную и глубокую передачу оттенков мадженты после процесса термопереноса, а готовые принты на вещах устойчивы к многократным стиркам, истиранию и ультрафиолету. Продуманный заправочный носик на флаконе имеет форму, подходящую под клапан принтера, что позволяет аккуратно и быстро обновить уровень красителя без риска испачкать рабочее место.
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Бренд
Тип товара
Чернила
Тип чернил
сублимационный
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Epson
Цвет
пурпурный
Страна производитель
Китай
Совместимые сублимационные чернила Cactus CS-EPT49N300 служат надежной и бюджетной альтернативой оригинальным контейнерам Epson T49N. Специальный химический состав пигмента гарантирует сочную и глубокую передачу оттенков мадженты после процесса термопереноса, а готовые принты на вещах устойчивы к многократным стиркам, истиранию и ультрафиолету. Продуманный заправочный носик на флаконе имеет форму, подходящую под клапан принтера, что позволяет аккуратно и быстро обновить уровень красителя без риска испачкать рабочее место.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp deskjet 2320, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для hp deskjet 2710, для canon pixma mp210, для hp deskjet 2720
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp deskjet 2320, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для hp deskjet 2710, для canon pixma mp210, для hp deskjet 2720
Чернила Cactus CS-EPT49N300 T49N3 пурпурный 140мл для Epson SureColor SC-F100/F500 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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