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Чернила Cactus CS-EPT49N200 T49N2 голубой 140мл для Epson SureColor SC-F100/F500 купить с доставкой в Москве
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Чернила Cactus CS-EPT49N200 T49N2 голубой 140мл для Epson SureColor SC-F100/F500

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Чернила Cactus CS-EPT49N200 T49N2 голубой 140мл для Epson SureColor SC-F100/F500
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чернила
Тип чернил
сублимационный
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Epson
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724568
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Чернила
Тип чернил
сублимационный
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Epson
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Чернила Cactus CS-EPT49N200 T49N2 голубой 140мл для Epson SureColor SC-F100/F500

Совместимые чернила Cactus CS-EPT49N200 — это надежная и высокоэффективная альтернатива оригинальным сублимационным чернилам Epson T49N. Особая химическая формула красителя обеспечивает стабильный и корректный переход пигмента в газообразное состояние под воздействием высокой температуры в термопрессе. В результате готовые изображения на сувенирах и одежде получаются сочными, четкими, устойчивыми к многочисленным стиркам, воздействию воды, солнечных лучей и механическому истиранию. Форма носика бутылки выполнена с учетом геометрии заправочных клапанов принтеров Epson, что защищает от случайного проливания жидкости и делает процесс дозаправки СНПЧ чистым и быстрым.

Отзывы о товаре Чернила Cactus CS-EPT49N200 T49N2 голубой 140мл для Epson SureColor SC-F100/F500




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Чернила
Тип чернил
сублимационный
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Epson
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Описание
Совместимые чернила Cactus CS-EPT49N200 — это надежная и высокоэффективная альтернатива оригинальным сублимационным чернилам Epson T49N. Особая химическая формула красителя обеспечивает стабильный и корректный переход пигмента в газообразное состояние под воздействием высокой температуры в термопрессе. В результате готовые изображения на сувенирах и одежде получаются сочными, четкими, устойчивыми к многочисленным стиркам, воздействию воды, солнечных лучей и механическому истиранию. Форма носика бутылки выполнена с учетом геометрии заправочных клапанов принтеров Epson, что защищает от случайного проливания жидкости и делает процесс дозаправки СНПЧ чистым и быстрым.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чернила Cactus CS-EPT49N200 T49N2 голубой 140мл для Epson SureColor SC-F100/F500 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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