Чернила Cactus CS-EPT49N200 T49N2 голубой 140мл для Epson SureColor SC-F100/F500
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Чернила Cactus CS-EPT49N200 T49N2 голубой 140мл для Epson SureColor SC-F100/F500
Совместимые чернила Cactus CS-EPT49N200 — это надежная и высокоэффективная альтернатива оригинальным сублимационным чернилам Epson T49N. Особая химическая формула красителя обеспечивает стабильный и корректный переход пигмента в газообразное состояние под воздействием высокой температуры в термопрессе. В результате готовые изображения на сувенирах и одежде получаются сочными, четкими, устойчивыми к многочисленным стиркам, воздействию воды, солнечных лучей и механическому истиранию. Форма носика бутылки выполнена с учетом геометрии заправочных клапанов принтеров Epson, что защищает от случайного проливания жидкости и делает процесс дозаправки СНПЧ чистым и быстрым.
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