Top.Mail.Ru
Чернила Cactus CS-EPT07D14 115PBK черный фото70мл для Epson ECOTANK L8160/8180 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Чернила Cactus CS-EPT07D14 115PBK черный фото70мл для Epson ECOTANK L8160/8180

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Чернила Cactus CS-EPT07D14 115PBK черный фото70мл для Epson ECOTANK L8160/8180
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чернила
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Epson
Ресурс (страниц)
7300
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724563
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Чернила
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Epson
Ресурс (страниц)
7300
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Чернила Cactus CS-EPT07D14 115PBK черный фото70мл для Epson ECOTANK L8160/8180

Совместимые чернила Cactus CS-EPT07D14 служат экономичной и надежной альтернативой оригинальному флакону фото-черного цвета. Носик бутылки оснащен специальным заправочным клапаном с уникальной геометрией пазов (система Key Lock / InkLock), который подходит исключительно к разъему фото-черного резервуара принтеров L8160/L8180. Это полностью исключает ошибку при заправке и предотвращает случайное проливание жидкости. Формула чернил идеально адаптирована под пьезоэлектрическую печатающую головку Epson Micro Piezo, гарантирует точную передачу темных полутонов и защищает дюзы от засорения.

Отзывы о товаре Чернила Cactus CS-EPT07D14 115PBK черный фото70мл для Epson ECOTANK L8160/8180




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Чернила
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Epson
Ресурс (страниц)
7300
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Совместимые чернила Cactus CS-EPT07D14 служат экономичной и надежной альтернативой оригинальному флакону фото-черного цвета. Носик бутылки оснащен специальным заправочным клапаном с уникальной геометрией пазов (система Key Lock / InkLock), который подходит исключительно к разъему фото-черного резервуара принтеров L8160/L8180. Это полностью исключает ошибку при заправке и предотвращает случайное проливание жидкости. Формула чернил идеально адаптирована под пьезоэлектрическую печатающую головку Epson Micro Piezo, гарантирует точную передачу темных полутонов и защищает дюзы от засорения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чернила Cactus CS-EPT07D14 115PBK черный фото70мл для Epson ECOTANK L8160/8180 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...