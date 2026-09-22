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Чернила Cactus CS-EPT06C44 112Y желтый 70мл для Epson L6550/6570/11160/15150/15160 купить с доставкой в Москве
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Чернила Cactus CS-EPT06C44 112Y желтый 70мл для Epson L6550/6570/11160/15150/15160

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Чернила Cactus CS-EPT06C44 112Y желтый 70мл для Epson L6550/6570/11160/15150/15160 - фото 1
Чернила Cactus CS-EPT06C44 112Y желтый 70мл для Epson L6550/6570/11160/15150/15160 - фото 2
Чернила Cactus CS-EPT06C44 112Y желтый 70мл для Epson L6550/6570/11160/15150/15160 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чернила
Тип чернил
пигментный
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Epson
Ресурс (страниц)
6000
  • Чернила Cactus CS-EPT06C44 112Y желтый 70мл для Epson L6550/6570/11160/15150/15160 - фото 1
  • Чернила Cactus CS-EPT06C44 112Y желтый 70мл для Epson L6550/6570/11160/15150/15160 - фото 2
  • Чернила Cactus CS-EPT06C44 112Y желтый 70мл для Epson L6550/6570/11160/15150/15160 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724562
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Чернила
Тип чернил
пигментный
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Epson
Ресурс (страниц)
6000
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Чернила Cactus CS-EPT06C44 112Y желтый 70мл для Epson L6550/6570/11160/15150/15160

Совместимые пигментные чернила Cactus CS-EPT06C44 представляют собой надежную и экономичную альтернативу оригинальной линейке Epson 112. Носик флакона оснащен специальным защитным клапаном с системой пазов Key Lock / InkLock, разработанным под геометрию желтого резервуара СНПЧ указанных принтеров. Благодаря этому заправка происходит быстро, аккуратно, без риска пролить жидкость или перепутать цвета. Формула чернил полностью адаптирована под требования скоростных пьезоэлектрических головок PrecisionCore, обеспечивая четкие границы графики и бесперебойную печать при больших объемах документов.

Отзывы о товаре Чернила Cactus CS-EPT06C44 112Y желтый 70мл для Epson L6550/6570/11160/15150/15160




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Чернила
Тип чернил
пигментный
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Epson
Ресурс (страниц)
6000
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Описание
Совместимые пигментные чернила Cactus CS-EPT06C44 представляют собой надежную и экономичную альтернативу оригинальной линейке Epson 112. Носик флакона оснащен специальным защитным клапаном с системой пазов Key Lock / InkLock, разработанным под геометрию желтого резервуара СНПЧ указанных принтеров. Благодаря этому заправка происходит быстро, аккуратно, без риска пролить жидкость или перепутать цвета. Формула чернил полностью адаптирована под требования скоростных пьезоэлектрических головок PrecisionCore, обеспечивая четкие границы графики и бесперебойную печать при больших объемах документов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чернила Cactus CS-EPT06C44 112Y желтый 70мл для Epson L6550/6570/11160/15150/15160 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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