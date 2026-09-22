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Чернила Cactus CS-BTD60BK/5000M/C/Y голубой/пурпурный/желтый/черный набор 4x100мл для Brother DCP-T3 купить с доставкой в Москве
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Чернила Cactus CS-BTD60BK/5000M/C/Y голубой/пурпурный/желтый/черный набор 4x100мл для Brother DCP-T3

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Чернила Cactus CS-BTD60BK/5000M/C/Y голубой/пурпурный/желтый/черный набор 4x100мл для Brother DCP-T3 - фото 1
Чернила Cactus CS-BTD60BK/5000M/C/Y голубой/пурпурный/желтый/черный набор 4x100мл для Brother DCP-T3 - фото 2
Чернила Cactus CS-BTD60BK/5000M/C/Y голубой/пурпурный/желтый/черный набор 4x100мл для Brother DCP-T3 - фото 3
Чернила Cactus CS-BTD60BK/5000M/C/Y голубой/пурпурный/желтый/черный набор 4x100мл для Brother DCP-T3 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чернила
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Brother
Ресурс (страниц)
5000
  • Чернила Cactus CS-BTD60BK/5000M/C/Y голубой/пурпурный/желтый/черный набор 4x100мл для Brother DCP-T3 - фото 1
  • Чернила Cactus CS-BTD60BK/5000M/C/Y голубой/пурпурный/желтый/черный набор 4x100мл для Brother DCP-T3 - фото 2
  • Чернила Cactus CS-BTD60BK/5000M/C/Y голубой/пурпурный/желтый/черный набор 4x100мл для Brother DCP-T3 - фото 3
  • Чернила Cactus CS-BTD60BK/5000M/C/Y голубой/пурпурный/желтый/черный набор 4x100мл для Brother DCP-T3 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724558
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Чернила
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Brother
Ресурс (страниц)
5000
Цвет
голубой, желтый, пурпурный, черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х13х5
Вес, г.
550

Описание товара Чернила Cactus CS-BTD60BK/5000M/C/Y голубой/пурпурный/желтый/черный набор 4x100мл для Brother DCP-T3

Набор чернил Cactus CS-BTD60BK/5000M/C/Y — это высококачественная и выгодная альтернатива оригинальным расходным материалам Brother. Увеличенный объем цветных флаконов позволяет существенно снизить себестоимость цветной печати документов, учебных материалов, графики и фотографий. Флаконы оснащены удобными узкими заправочными носиками, которые плотно стыкуются с горловиной встроенных емкостей Brother, защищая от проливания и брызг в процессе дозаправки.

Отзывы о товаре Чернила Cactus CS-BTD60BK/5000M/C/Y голубой/пурпурный/желтый/черный набор 4x100мл для Brother DCP-T3




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Чернила
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Brother
Ресурс (страниц)
5000
Цвет
голубой, желтый, пурпурный, черный
Страна производитель
Китай
Описание
Набор чернил Cactus CS-BTD60BK/5000M/C/Y — это высококачественная и выгодная альтернатива оригинальным расходным материалам Brother. Увеличенный объем цветных флаконов позволяет существенно снизить себестоимость цветной печати документов, учебных материалов, графики и фотографий. Флаконы оснащены удобными узкими заправочными носиками, которые плотно стыкуются с горловиной встроенных емкостей Brother, защищая от проливания и брызг в процессе дозаправки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чернила Cactus CS-BTD60BK/5000M/C/Y голубой/пурпурный/желтый/черный набор 4x100мл для Brother DCP-T3 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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