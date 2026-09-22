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Заправочный набор Cactus CS-RK-Universal голубой/пурпурный/желтый/черный набор 4x40мл для HP/Lexmark купить с доставкой в Москве
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Заправочный набор Cactus CS-RK-Universal голубой/пурпурный/желтый/черный набор 4x40мл для HP/Lexmark

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Заправочный набор Cactus CS-RK-Universal голубой/пурпурный/желтый/черный набор 4x40мл для HP/Lexmark - фото 1
Заправочный набор Cactus CS-RK-Universal голубой/пурпурный/желтый/черный набор 4x40мл для HP/Lexmark - фото 2
Заправочный набор Cactus CS-RK-Universal голубой/пурпурный/желтый/черный набор 4x40мл для HP/Lexmark - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чернила
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
1500
  • Заправочный набор Cactus CS-RK-Universal голубой/пурпурный/желтый/черный набор 4x40мл для HP/Lexmark - фото 1
  • Заправочный набор Cactus CS-RK-Universal голубой/пурпурный/желтый/черный набор 4x40мл для HP/Lexmark - фото 2
  • Заправочный набор Cactus CS-RK-Universal голубой/пурпурный/желтый/черный набор 4x40мл для HP/Lexmark - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724553
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Чернила
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
1500
Цвет
голубой, желтый, пурпурный, черный
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Заправочный набор Cactus CS-RK-Universal голубой/пурпурный/желтый/черный набор 4x40мл для HP/Lexmark

Универсальный заправочный набор Cactus CS-RK-Universal разработан для тех, кто хочет максимально сэкономить на покупке новых дорогих картриджей. В отличие от обычных флаконов с чернилами, в этот бокс входит все необходимое для проведения процедуры: шприцы с иглами, перчатки для защиты рук, фиксатор картриджа (в зависимости от ревизии поставки) и подробная пошаговая инструкция. Это позволяет даже пользователю без опыта аккуратно заправить картридж прямо за рабочим столом.

Отзывы о товаре Заправочный набор Cactus CS-RK-Universal голубой/пурпурный/желтый/черный набор 4x40мл для HP/Lexmark




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Чернила
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
1500
Цвет
голубой, желтый, пурпурный, черный
Страна производитель
Китай
Описание
Универсальный заправочный набор Cactus CS-RK-Universal разработан для тех, кто хочет максимально сэкономить на покупке новых дорогих картриджей. В отличие от обычных флаконов с чернилами, в этот бокс входит все необходимое для проведения процедуры: шприцы с иглами, перчатки для защиты рук, фиксатор картриджа (в зависимости от ревизии поставки) и подробная пошаговая инструкция. Это позволяет даже пользователю без опыта аккуратно заправить картридж прямо за рабочим столом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Заправочный набор Cactus CS-RK-Universal голубой/пурпурный/желтый/черный набор 4x40мл для HP/Lexmark - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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