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Заправочный набор Cactus CS-RK-3YM60-61 №305 многоцветный 4x30мл для HP DeskJet 2710/2120/2721/2722 купить с доставкой в Москве
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Заправочный набор Cactus CS-RK-3YM60-61 №305 многоцветный 4x30мл для HP DeskJet 2710/2120/2721/2722

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Заправочный набор Cactus CS-RK-3YM60-61 №305 многоцветный 4x30мл для HP DeskJet 2710/2120/2721/2722 - фото 1
Заправочный набор Cactus CS-RK-3YM60-61 №305 многоцветный 4x30мл для HP DeskJet 2710/2120/2721/2722 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чернила
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
1500
  • Заправочный набор Cactus CS-RK-3YM60-61 №305 многоцветный 4x30мл для HP DeskJet 2710/2120/2721/2722 - фото 1
  • Заправочный набор Cactus CS-RK-3YM60-61 №305 многоцветный 4x30мл для HP DeskJet 2710/2120/2721/2722 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724549
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Чернила
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
1500
Цвет
голубой, желтый, пурпурный, черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
7х5х4
Вес, г.
360

Описание товара Заправочный набор Cactus CS-RK-3YM60-61 №305 многоцветный 4x30мл для HP DeskJet 2710/2120/2721/2722

Универсальный заправочный комплект Cactus CS-RK-3YM60-61 является готовым решением для снижения затрат на печать, избавляя от необходимости регулярно покупать дорогие новые картриджи. В коробку вложен полный арсенал инструментов: шприцы с заправочными иглами, резиновые перчатки для защиты рук, фиксирующие наклейки или клипсы (в зависимости от комплектации партии) и подробное руководство. Специальная формула чернил обеспечивает стабильную работу термоструйных дюз, гарантируя четкие тексты и яркие иллюстрации.

Отзывы о товаре Заправочный набор Cactus CS-RK-3YM60-61 №305 многоцветный 4x30мл для HP DeskJet 2710/2120/2721/2722




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Чернила
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
1500
Цвет
голубой, желтый, пурпурный, черный
Страна производитель
Китай
Описание
Универсальный заправочный комплект Cactus CS-RK-3YM60-61 является готовым решением для снижения затрат на печать, избавляя от необходимости регулярно покупать дорогие новые картриджи. В коробку вложен полный арсенал инструментов: шприцы с заправочными иглами, резиновые перчатки для защиты рук, фиксирующие наклейки или клипсы (в зависимости от комплектации партии) и подробное руководство. Специальная формула чернил обеспечивает стабильную работу термоструйных дюз, гарантируя четкие тексты и яркие иллюстрации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Заправочный набор Cactus CS-RK-3YM60-61 №305 многоцветный 4x30мл для HP DeskJet 2710/2120/2721/2722 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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