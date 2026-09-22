Картридж Epson WorkForce Pro WF-C87xR Magenta XL Ink Supply Unit (C13T05A30N)
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Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Epson
Ресурс (страниц)
20000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 090 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 724544
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Epson
Ресурс (страниц)
20000
Цвет
пурпурный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х14х4
Вес, г.
380
Описание товара Картридж Epson WorkForce Pro WF-C87xR Magenta XL Ink Supply Unit (C13T05A30N)
Чернильный блок Epson C13T05A30N выполнен в виде гибкого многослойного пакета со встроенным чипом, уложенного в пластиковый каркас. Концепция системы RIPS позволяет крупным офисам и рабочим группам печатать десятки тысяч страниц без частой остановки оборудования для замены расходных материалов. Умный чип контейнера передает МФУ точные данные о расходе пурпурного пигмента. Использование оригинального пакета гарантирует максимальный срок службы печатающей головки PrecisionCore и защиту от забивания дюз.
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Бренд
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Epson
Ресурс (страниц)
20000
Цвет
пурпурный
Страна производитель
Китай
Чернильный блок Epson C13T05A30N выполнен в виде гибкого многослойного пакета со встроенным чипом, уложенного в пластиковый каркас. Концепция системы RIPS позволяет крупным офисам и рабочим группам печатать десятки тысяч страниц без частой остановки оборудования для замены расходных материалов. Умный чип контейнера передает МФУ точные данные о расходе пурпурного пигмента. Использование оригинального пакета гарантирует максимальный срок службы печатающей головки PrecisionCore и защиту от забивания дюз.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp deskjet 2320, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для hp deskjet 2710, для canon pixma mp210, для hp deskjet 2720
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp deskjet 2320, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для hp deskjet 2710, для canon pixma mp210, для hp deskjet 2720
Картридж Epson WorkForce Pro WF-C87xR Magenta XL Ink Supply Unit (C13T05A30N) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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