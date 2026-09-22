Картридж WorkForce Pro WF-C879R Magenta XXL Ink Supply Unit (C13T05B34N)
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Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
сверхвысокая
Совместимость
для Epson
Ресурс (страниц)
50000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
37 400 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 724541
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
сверхвысокая
Совместимость
для Epson
Ресурс (страниц)
50000
Цвет
пурпурный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х14х4
Вес, г.
720
Описание товара Картридж WorkForce Pro WF-C879R Magenta XXL Ink Supply Unit (C13T05B34N)
Чернильный блок XXL-объема Epson C13T05B34N представляет собой герметичный многослойный пакет, оснащенный умным чипом и помещенный в жесткий пластиковый каркас для установки в лоток МФУ. Он является частью фирменной системы RIPS (Replaceable Ink Pack System). Данное решение позволяет минимизировать стоимость одного отпечатка, а также избавляет пользователей от необходимости часто останавливать печатные процессы для обслуживания техники. Встроенный чип точно отслеживает фактический расход пурпурного пигмента и гарантирует корректную работу устройства без риска повреждения печатающей головки PrecisionCore.
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Бренд
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
сверхвысокая
Совместимость
для Epson
Ресурс (страниц)
50000
Цвет
пурпурный
Страна производитель
Китай
Чернильный блок XXL-объема Epson C13T05B34N представляет собой герметичный многослойный пакет, оснащенный умным чипом и помещенный в жесткий пластиковый каркас для установки в лоток МФУ. Он является частью фирменной системы RIPS (Replaceable Ink Pack System). Данное решение позволяет минимизировать стоимость одного отпечатка, а также избавляет пользователей от необходимости часто останавливать печатные процессы для обслуживания техники. Встроенный чип точно отслеживает фактический расход пурпурного пигмента и гарантирует корректную работу устройства без риска повреждения печатающей головки PrecisionCore.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp deskjet 2320, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для hp deskjet 2710, для canon pixma mp210, для hp deskjet 2720
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp deskjet 2320, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для hp deskjet 2710, для canon pixma mp210, для hp deskjet 2720
Картридж WorkForce Pro WF-C879R Magenta XXL Ink Supply Unit (C13T05B34N) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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