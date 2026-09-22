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Чернила NVP пигментные GT52 для аппаратов HP (70ml) Yellow купить с доставкой в Москве
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Чернила NVP пигментные GT52 для аппаратов HP (70ml) Yellow

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Чернила NVP пигментные GT52 для аппаратов HP (70ml) Yellow
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чернила
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
8000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724529
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Характеристики

Бренд
NV PRINT
Тип товара
Чернила
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
8000
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х4х3
Вес, г.
140

Описание товара Чернила NVP пигментные GT52 для аппаратов HP (70ml) Yellow

Совместимые пигментные чернила NVP GT52 Yellow служат надежной и доступной альтернативой оригинальной продукции. Использование пигментной основы позволяет получать сочные и устойчивые к внешним воздействиям изображения, графики и цветные документы, которые не смазываются при выделении маркером. Флакон оснащен удобным дозатором, что облегчает процесс заправки резервуара СНПЧ. Химический состав протестирован на совместимость с термоструйными головками HP, не забивает дюзы и гарантирует стабильную печать.

Отзывы о товаре Чернила NVP пигментные GT52 для аппаратов HP (70ml) Yellow




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Характеристики
Бренд
NV PRINT
Тип товара
Чернила
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
8000
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Описание
Совместимые пигментные чернила NVP GT52 Yellow служат надежной и доступной альтернативой оригинальной продукции. Использование пигментной основы позволяет получать сочные и устойчивые к внешним воздействиям изображения, графики и цветные документы, которые не смазываются при выделении маркером. Флакон оснащен удобным дозатором, что облегчает процесс заправки резервуара СНПЧ. Химический состав протестирован на совместимость с термоструйными головками HP, не забивает дюзы и гарантирует стабильную печать.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чернила NVP пигментные GT52 для аппаратов HP (70ml) Yellow - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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