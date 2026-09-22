Чернила NVP пигментные GT52 для аппаратов HP (70ml) Cyan
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Характеристики
Описание товара Чернила NVP пигментные GT52 для аппаратов HP (70ml) Cyan
Совместимые пигментные чернила NVP GT52 Cyan выступают надежной и доступной альтернативой оригинальной продукции, помогая значительно снизить себестоимость цветной печати документов, презентаций и чертежей. Благодаря пигментной основе цветные изображения получаются долговечными, не размываются водой и не смазываются при выделении текста маркером. Лабораторно протестированный состав химически стабилен, полностью адаптирован под особенности термоструйных печатающих головок HP и предотвращает забивание дюз. Бутылка оборудована узким заправочным носком, что позволяет обновить уровень красителя в донорах СНПЧ аккуратно и без лишних усилий.
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