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Чернила NVP пигментные GT52 для аппаратов HP (70ml) Cyan купить с доставкой в Москве
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Чернила NVP пигментные GT52 для аппаратов HP (70ml) Cyan

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Чернила NVP пигментные GT52 для аппаратов HP (70ml) Cyan
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чернила
Тип чернил
пигментный
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
8000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724528
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Характеристики

Бренд
NV PRINT
Тип товара
Чернила
Тип чернил
пигментный
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
8000
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х4х3
Вес, г.
140

Описание товара Чернила NVP пигментные GT52 для аппаратов HP (70ml) Cyan

Совместимые пигментные чернила NVP GT52 Cyan выступают надежной и доступной альтернативой оригинальной продукции, помогая значительно снизить себестоимость цветной печати документов, презентаций и чертежей. Благодаря пигментной основе цветные изображения получаются долговечными, не размываются водой и не смазываются при выделении текста маркером. Лабораторно протестированный состав химически стабилен, полностью адаптирован под особенности термоструйных печатающих головок HP и предотвращает забивание дюз. Бутылка оборудована узким заправочным носком, что позволяет обновить уровень красителя в донорах СНПЧ аккуратно и без лишних усилий.

Отзывы о товаре Чернила NVP пигментные GT52 для аппаратов HP (70ml) Cyan




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Характеристики
Бренд
NV PRINT
Тип товара
Чернила
Тип чернил
пигментный
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
8000
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Описание
Совместимые пигментные чернила NVP GT52 Cyan выступают надежной и доступной альтернативой оригинальной продукции, помогая значительно снизить себестоимость цветной печати документов, презентаций и чертежей. Благодаря пигментной основе цветные изображения получаются долговечными, не размываются водой и не смазываются при выделении текста маркером. Лабораторно протестированный состав химически стабилен, полностью адаптирован под особенности термоструйных печатающих головок HP и предотвращает забивание дюз. Бутылка оборудована узким заправочным носком, что позволяет обновить уровень красителя в донорах СНПЧ аккуратно и без лишних усилий.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чернила NVP пигментные GT52 для аппаратов HP (70ml) Cyan - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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