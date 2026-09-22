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Картридж WorkForce Enterprise WF-C21000 Cyan Ink (C13T02Y200) купить с доставкой в Москве
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Картридж WorkForce Enterprise WF-C21000 Cyan Ink (C13T02Y200)

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Картридж WorkForce Enterprise WF-C21000 Cyan Ink (C13T02Y200)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
сверхвысокая
Совместимость
для Epson
Ресурс (страниц)
50000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724516
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Характеристики

Бренд
Epson
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
сверхвысокая
Совместимость
для Epson
Ресурс (страниц)
50000
Цвет
голубой
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
57х11х3
Вес, г.
350

Описание товара Картридж WorkForce Enterprise WF-C21000 Cyan Ink (C13T02Y200)

Оригинальный картридж Epson C13T02Y200 представляет собой массивный герметичный чернильный блок, оснащенный интеллектуальным чипом для точного контроля расхода голубого пигмента. Конструкция спроектирована с расчетом на экстремальные скорости линейной печати устройства (до 100 страниц в минуту). Замена блока занимает несколько секунд и происходит без риска проливания чернил, что обеспечивает бесперебойную работу больших офисов при минимальном количестве пластиковых отходов.

Отзывы о товаре Картридж WorkForce Enterprise WF-C21000 Cyan Ink (C13T02Y200)




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Характеристики
Бренд
Epson
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
сверхвысокая
Совместимость
для Epson
Ресурс (страниц)
50000
Цвет
голубой
Страна производитель
Япония
Описание
Оригинальный картридж Epson C13T02Y200 представляет собой массивный герметичный чернильный блок, оснащенный интеллектуальным чипом для точного контроля расхода голубого пигмента. Конструкция спроектирована с расчетом на экстремальные скорости линейной печати устройства (до 100 страниц в минуту). Замена блока занимает несколько секунд и происходит без риска проливания чернил, что обеспечивает бесперебойную работу больших офисов при минимальном количестве пластиковых отходов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж WorkForce Enterprise WF-C21000 Cyan Ink (C13T02Y200) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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