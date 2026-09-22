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Мастер-плёнка для дупликатора тип JP7S LG MASTER FOR MODEL T (817564) купить с доставкой в Москве
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Мастер-плёнка для дупликатора тип JP7S LG MASTER FOR MODEL T (817564)

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Мастер-плёнка для дупликатора тип JP7S LG MASTER FOR MODEL T (817564)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуар
Совместимость
для Ricoh
Ресурс (страниц)
4000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724474
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Характеристики

Бренд
Ricoh
Тип товара
Аксессуар
Совместимость
для Ricoh
Ресурс (страниц)
4000
Цвет
прозрачный
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
24х7х7
Вес, г.
250

Описание товара Мастер-плёнка для дупликатора тип JP7S LG MASTER FOR MODEL T (817564)

Оригинальная мастер-плёнка Ricoh тип JP-7S (817564) обеспечивает превосходное тиражирование текстовых и графических документов на высокой скорости. Структура плёнки гарантирует равномерный прижим к печатному барабану, гладкость поверхности и отсутствие ворсинок, что предотвращает смазывание чернил и налипание бумаги. Трафаретная сетка обладает повышенной износостойкостью при больших тиражах, точно передавая мелкий шрифт и детали чертежей, схем или бланков.

Отзывы о товаре Мастер-плёнка для дупликатора тип JP7S LG MASTER FOR MODEL T (817564)




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Характеристики
Бренд
Ricoh
Тип товара
Аксессуар
Совместимость
для Ricoh
Ресурс (страниц)
4000
Цвет
прозрачный
Страна производитель
Япония
Описание
Оригинальная мастер-плёнка Ricoh тип JP-7S (817564) обеспечивает превосходное тиражирование текстовых и графических документов на высокой скорости. Структура плёнки гарантирует равномерный прижим к печатному барабану, гладкость поверхности и отсутствие ворсинок, что предотвращает смазывание чернил и налипание бумаги. Трафаретная сетка обладает повышенной износостойкостью при больших тиражах, точно передавая мелкий шрифт и детали чертежей, схем или бланков.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мастер-плёнка для дупликатора тип JP7S LG MASTER FOR MODEL T (817564) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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