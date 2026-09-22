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Чернила для дупликатора тип HQ90 чёрные (CS) RICOH PRIPORT BLACK INK HQ90 (CS) (817161) купить с доставкой в Москве
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Чернила для дупликатора тип HQ90 чёрные (CS) RICOH PRIPORT BLACK INK HQ90 (CS) (817161)

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724473
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Характеристики

Бренд
Ricoh
Размеры в упаковке, см
28х22х18
Вес, кг.
6.95

Описание товара Чернила для дупликатора тип HQ90 чёрные (CS) RICOH PRIPORT BLACK INK HQ90 (CS) (817161)

Чернила для дупликатора тип HQ90 чёрные (CS) RICOH PRIPORT BLACK INK HQ90 (CS) (817161)

Отзывы о товаре Чернила для дупликатора тип HQ90 чёрные (CS) RICOH PRIPORT BLACK INK HQ90 (CS) (817161)




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Характеристики
Бренд
Ricoh
Описание
Чернила для дупликатора тип HQ90 чёрные (CS) RICOH PRIPORT BLACK INK HQ90 (CS) (817161)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чернила для дупликатора тип HQ90 чёрные (CS) RICOH PRIPORT BLACK INK HQ90 (CS) (817161) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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