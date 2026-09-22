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Мастер-плёнка для дупликатора тип HQ90L RICOH Priport MASTER HQ90L (CS) (893265) купить с доставкой в Москве
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Мастер-плёнка для дупликатора тип HQ90L RICOH Priport MASTER HQ90L (CS) (893265)

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Мастер-плёнка для дупликатора тип HQ90L RICOH Priport MASTER HQ90L (CS) (893265) - фото 1
Мастер-плёнка для дупликатора тип HQ90L RICOH Priport MASTER HQ90L (CS) (893265) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуар
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Ricoh
Ресурс (страниц)
4000
  • Мастер-плёнка для дупликатора тип HQ90L RICOH Priport MASTER HQ90L (CS) (893265) - фото 1
  • Мастер-плёнка для дупликатора тип HQ90L RICOH Priport MASTER HQ90L (CS) (893265) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724472
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Характеристики

Бренд
Ricoh
Тип товара
Аксессуар
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Ricoh
Ресурс (страниц)
4000
Цвет
прозрачный
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
33х19х10
Вес, кг.
1.15

Описание товара Мастер-плёнка для дупликатора тип HQ90L RICOH Priport MASTER HQ90L (CS) (893265)

Расходный материал для цифровых дупликаторов (ризографов), используемый для создания печатных форм (трафаретов).

Отзывы о товаре Мастер-плёнка для дупликатора тип HQ90L RICOH Priport MASTER HQ90L (CS) (893265)




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Характеристики
Бренд
Ricoh
Тип товара
Аксессуар
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Ricoh
Ресурс (страниц)
4000
Цвет
прозрачный
Страна производитель
Япония
Описание
Расходный материал для цифровых дупликаторов (ризографов), используемый для создания печатных форм (трафаретов).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мастер-плёнка для дупликатора тип HQ90L RICOH Priport MASTER HQ90L (CS) (893265) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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