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Чернила Epson 115 EcoTank Pigment Black ink bottle (C13T07C14A) купить с доставкой в Москве
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Чернила Epson 115 EcoTank Pigment Black ink bottle (C13T07C14A)

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Чернила Epson 115 EcoTank Pigment Black ink bottle (C13T07C14A) - фото 1
Чернила Epson 115 EcoTank Pigment Black ink bottle (C13T07C14A) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чернила
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Epson
Ресурс (страниц)
6700
  • Чернила Epson 115 EcoTank Pigment Black ink bottle (C13T07C14A) - фото 1
  • Чернила Epson 115 EcoTank Pigment Black ink bottle (C13T07C14A) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724439
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Характеристики

Бренд
Epson
Тип товара
Чернила
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Epson
Ресурс (страниц)
6700
Цвет
черный
Страна производитель
Индонезия
Размеры в упаковке, см
15х5х5
Вес, г.
120

Описание товара Чернила Epson 115 EcoTank Pigment Black ink bottle (C13T07C14A)

Краситель для заправки картриджа струйного принтера.

Отзывы о товаре Чернила Epson 115 EcoTank Pigment Black ink bottle (C13T07C14A)




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Характеристики
Бренд
Epson
Тип товара
Чернила
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Epson
Ресурс (страниц)
6700
Цвет
черный
Страна производитель
Индонезия
Описание
Краситель для заправки картриджа струйного принтера.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чернила Epson 115 EcoTank Pigment Black ink bottle (C13T07C14A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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