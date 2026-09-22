Чернила Cactus CS-EPT07C14 115BK черный70мл для Epson ECOTANK L8160/8180
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Чернила Cactus CS-EPT07C14 115BK черный70мл для Epson ECOTANK L8160/8180
Совместимые пигментные чернила Cactus CS-EPT07C14 являются надежной и экономичной альтернативой оригинальной серии Epson 115. Носик контейнера снабжен специальным защитным клапаном с системой уникальных пазов Key Lock / InkLock [C13T07C14A]. Форма дозатора идеально подходит исключительно к горловине черного пигментного бака СНПЧ принтеров L8160/L8180, что на 100% защищает от случайного перепутывания цветов и гарантирует заправку без проливания жидкости [C13T07C14A]. Лабораторная формула красителя бережно относится к скоростной печатающей головке Micro Piezo, обеспечивая четкие границы отпечатков и отсутствие засоров дюз при регулярной работе устройства [C13T07C14A].
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