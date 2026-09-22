Чернила Cactus CS-M0H57AE GT51 черный 90мл для HP Ink Tank 110/115/116/118/310/315/316/318/319/515/615;Wireless 410/411/415/416/418/419;GT5810/5820/5812/5822
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Чернила Cactus CS-M0H57AE GT51 черный 90мл для HP Ink Tank 110/115/116/118/310/315/316/318/319/515/615;Wireless 410/411/415/416/418/419;GT5810/5820/5812/5822
Совместимые чернила Cactus CS-M0H57AE служат надежным и экономичным аналогом оригинального флакона HP GT51, позволяя существенно снизить себестоимость повседневной печати документов, рефератов и графиков [NV-INK-GT51-PGM-Bk]. Пластиковая бутылка снабжена удобным узким заправочным носком-дозатором, геометрия которого позволяет обновить уровень красителя в резервуаре СНПЧ быстро, аккуратно и без использования дополнительных инструментов (шприцев или игл) [NV-INK-GT51-PGM-Bk]. Сбалансированный химический состав бережно относится к термоструйной печатающей головке HP, предотвращая забивание микроскопических дюз [NV-INK-GT51-PGM-Bk].
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Отзывы о товаре Чернила Cactus CS-M0H57AE GT51 черный 90мл для HP Ink Tank 110/115/116/118/310/315/316/318/319/515/615;Wireless 410/411/415/416/418/419;GT5810/5820/5812/5822