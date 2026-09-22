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Чернила Cactus CS-I-Un500Y желтый 500мл для HP/Lexmark/Canon/Epson/Brother купить с доставкой в Москве
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Чернила Cactus CS-I-Un500Y желтый 500мл для HP/Lexmark/Canon/Epson/Brother

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Чернила Cactus CS-I-Un500Y желтый 500мл для HP/Lexmark/Canon/Epson/Brother
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чернила
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
сверхвысокая
Совместимость
для HP, для Lexmark, для Canon, для Epson, для Brother
Ресурс (страниц)
25000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724408
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Чернила
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
сверхвысокая
Совместимость
для HP, для Lexmark, для Canon, для Epson, для Brother
Ресурс (страниц)
25000
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Чернила Cactus CS-I-Un500Y желтый 500мл для HP/Lexmark/Canon/Epson/Brother

Сверхэкономичные чернила Cactus CS-I-Un500Y Yellow представляют собой идеальное решение для снижения себестоимости печати до минимальных значений. Флакон изготовлен из плотного пластика и снабжен узким герметичным носиком-дозатором, который позволяет аккуратно и точно переливать большие объемы краски в резервуары СНПЧ без использования шприцев и риска залить рабочее место. Проверенная химическая формула состава обладает высокой стабильностью, не выпадает в осадок при длительном хранении и снижает риски засыхания печатающей головки во время простоев оргтехники.

Отзывы о товаре Чернила Cactus CS-I-Un500Y желтый 500мл для HP/Lexmark/Canon/Epson/Brother




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Чернила
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
сверхвысокая
Совместимость
для HP, для Lexmark, для Canon, для Epson, для Brother
Ресурс (страниц)
25000
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Описание
Сверхэкономичные чернила Cactus CS-I-Un500Y Yellow представляют собой идеальное решение для снижения себестоимости печати до минимальных значений. Флакон изготовлен из плотного пластика и снабжен узким герметичным носиком-дозатором, который позволяет аккуратно и точно переливать большие объемы краски в резервуары СНПЧ без использования шприцев и риска залить рабочее место. Проверенная химическая формула состава обладает высокой стабильностью, не выпадает в осадок при длительном хранении и снижает риски засыхания печатающей головки во время простоев оргтехники.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чернила Cactus CS-I-Un500Y желтый 500мл для HP/Lexmark/Canon/Epson/Brother - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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