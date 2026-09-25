Радиомост TP-Link EAP211-BRIDGE KIT 5ГГц AC867 3x1Gb PoE
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Частота работы передатчика
5 ГГц
Диапазон
Однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Количество портов LAN
3
Скорость передачи LAN (Мбит/с)
1000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 650 руб.
В наличии
Код товара: 723680
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Загружаем...
15 650 руб.
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Характеристики
Бренд
Установка
на мачту
Размещение
уличное
Комплектация
Комплект EAP211-Bridge, Адаптер пассивного PoE, Шнур питания, Руководство по установке, Монтажный комплект
Количество внутренних антенн
2
Частота работы передатчика
5 ГГц
Диапазон
Однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Количество портов LAN
3
Скорость передачи LAN (Мбит/с)
1000
Безопасность
WPA, WPA2
Габариты
60x224x79 мм
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
1.44
Описание товара Радиомост TP-Link EAP211-BRIDGE KIT 5ГГц AC867 3x1Gb PoE
Точка доступа TP-Link EAP211-Bridge KIT поддерживает работу в диапазоне 5 ГГц. Внутренняя антенна гарантирует стабильный сигнал и широкую зону покрытия. Благодаря расширенным настройкам вы можете собирать статистику Wi-Fi, проводить балансировку нагрузки и использовать доступные функции для контроля и безопасной работы в беспроводной сети.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Установка
на мачту
Размещение
уличное
Комплектация
Комплект EAP211-Bridge, Адаптер пассивного PoE, Шнур питания, Руководство по установке, Монтажный комплект
Количество внутренних антенн
2
Частота работы передатчика
5 ГГц
Диапазон
Однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Количество портов LAN
3
Скорость передачи LAN (Мбит/с)
1000
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Безопасность
WPA, WPA2
Габариты
60x224x79 мм
Страна производитель
Китай
Точка доступа TP-Link EAP211-Bridge KIT поддерживает работу в диапазоне 5 ГГц. Внутренняя антенна гарантирует стабильный сигнал и широкую зону покрытия. Благодаря расширенным настройкам вы можете собирать статистику Wi-Fi, проводить балансировку нагрузки и использовать доступные функции для контроля и безопасной работы в беспроводной сети.
Купить Радиомост TP-Link EAP211-BRIDGE KIT 5ГГц AC867 3x1Gb PoE - по цене 15650 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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