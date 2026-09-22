Радиомост TP-Link EAP115-BRIDGE KIT 5ГГц N300 3x100Mb PoE
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Частота работы передатчика
5 ГГц
Диапазон
Однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество портов LAN
3
Скорость передачи LAN (Мбит/с)
100
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 330 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 723679
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Характеристики
Бренд
Установка
на мачту
Размещение
уличное
Комплектация
EAP115-Bridge KIT, Адаптер Passive PoE, Шнур питания, Руководство по установке, Монтажный комплект
Количество внутренних антенн
2
Частота работы передатчика
5 ГГц
Диапазон
Однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество портов LAN
3
Скорость передачи LAN (Мбит/с)
100
Безопасность
WPA, WPA2
Габариты
79x224x60 мм
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
1
Описание товара Радиомост TP-Link EAP115-BRIDGE KIT 5ГГц N300 3x100Mb PoE
Точка доступа TP-Link EAP115-Bridge KIT поддерживает работу в диапазоне 5 ГГц. Внутренняя антенна гарантирует стабильный сигнал и широкую зону покрытия. Благодаря расширенным настройкам вы можете собирать статистику Wi-Fi, проводить балансировку нагрузки и использовать доступные функции для контроля и безопасной работы в беспроводной сети.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Установка
на мачту
Размещение
уличное
Комплектация
EAP115-Bridge KIT, Адаптер Passive PoE, Шнур питания, Руководство по установке, Монтажный комплект
Количество внутренних антенн
2
Частота работы передатчика
5 ГГц
Диапазон
Однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество портов LAN
3
Скорость передачи LAN (Мбит/с)
100
Развернуть
Безопасность
WPA, WPA2
Габариты
79x224x60 мм
Страна производитель
Китай
Точка доступа TP-Link EAP115-Bridge KIT поддерживает работу в диапазоне 5 ГГц. Внутренняя антенна гарантирует стабильный сигнал и широкую зону покрытия. Благодаря расширенным настройкам вы можете собирать статистику Wi-Fi, проводить балансировку нагрузки и использовать доступные функции для контроля и безопасной работы в беспроводной сети.
Радиомост TP-Link EAP115-BRIDGE KIT 5ГГц N300 3x100Mb PoE - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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