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Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608UM-RV101 16" Graphite Black (90NR0KV1-M00770) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608UM-RV101 16" Graphite Black (90NR0KV1-M00770)

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Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608UM-RV101 16&quot; Graphite Black (90NR0KV1-M00770) - фото 1
Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608UM-RV101 16&quot; Graphite Black (90NR0KV1-M00770) - фото 2
Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608UM-RV101 16&quot; Graphite Black (90NR0KV1-M00770) - фото 3
Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608UM-RV101 16&quot; Graphite Black (90NR0KV1-M00770) - фото 4
Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608UM-RV101 16&quot; Graphite Black (90NR0KV1-M00770) - фото 5
Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608UM-RV101 16&quot; Graphite Black (90NR0KV1-M00770) - фото 6
Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608UM-RV101 16&quot; Graphite Black (90NR0KV1-M00770) - фото 7
Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608UM-RV101 16&quot; Graphite Black (90NR0KV1-M00770) - фото 8
Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608UM-RV101 16&quot; Graphite Black (90NR0KV1-M00770) - фото 9
Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608UM-RV101 16&quot; Graphite Black (90NR0KV1-M00770) - фото 10
Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608UM-RV101 16&quot; Graphite Black (90NR0KV1-M00770) - фото 11
Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608UM-RV101 16&quot; Graphite Black (90NR0KV1-M00770) - фото 12
Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608UM-RV101 16&quot; Graphite Black (90NR0KV1-M00770) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
Asus TUF Gaming A16
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608UM-RV101 16&quot; Graphite Black (90NR0KV1-M00770) - фото 1
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608UM-RV101 16&quot; Graphite Black (90NR0KV1-M00770) - фото 2
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608UM-RV101 16&quot; Graphite Black (90NR0KV1-M00770) - фото 3
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608UM-RV101 16&quot; Graphite Black (90NR0KV1-M00770) - фото 4
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608UM-RV101 16&quot; Graphite Black (90NR0KV1-M00770) - фото 5
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608UM-RV101 16&quot; Graphite Black (90NR0KV1-M00770) - фото 6
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608UM-RV101 16&quot; Graphite Black (90NR0KV1-M00770) - фото 7
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608UM-RV101 16&quot; Graphite Black (90NR0KV1-M00770) - фото 8
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608UM-RV101 16&quot; Graphite Black (90NR0KV1-M00770) - фото 9
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608UM-RV101 16&quot; Graphite Black (90NR0KV1-M00770) - фото 10
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608UM-RV101 16&quot; Graphite Black (90NR0KV1-M00770) - фото 11
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608UM-RV101 16&quot; Graphite Black (90NR0KV1-M00770) - фото 12
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608UM-RV101 16&quot; Graphite Black (90NR0KV1-M00770) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
100 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723667
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus TUF Gaming A16
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
260
Частота процессора, ГГц
3.8
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х35х10
Вес, кг.
4.5

Описание товара Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608UM-RV101 16" Graphite Black (90NR0KV1-M00770)

**Ноутбук ASUS TUF Gaming A16 FA608UM-RV101 — мощь и стиль для настоящих геймеров!** Погрузитесь в мир игр с ноутбуком ASUS TUF Gaming A16! Этот игровой ноутбук создан для тех, кто ценит высокую производительность и стильный дизайн. **Почему стоит выбрать ASUS TUF Gaming A16?** * **Мощный процессор:** AMD Ryzen 7 с 8 ядрами и частотой до 5,1 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже в самых требовательных играх. * **Современная графика:** дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5060 с 8 ГБ видеопамяти GDDR7 подарит вам реалистичные изображения и плавную анимацию. * **Быстрый доступ к данным:** SSD-накопитель на 1 ТБ (тип M.2 PCIe) гарантирует молниеносную загрузку игр и приложений. * **Чёткий и яркий экран:** 16-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1920 x 1200 пикселей и частотой обновления 165 Гц позволит насладиться каждым моментом игры. Матовая поверхность экрана уменьшит блики и отражения. * **Достаточно оперативной памяти:** 16 ГБ DDR5 с частотой 5600 МГц обеспечат быструю обработку данных и многозадачность. * **Удобство использования:** клавиатура с русским языком раскладки и цифровым блоком сделает работу с ноутбуком ещё комфортнее. **Дополнительные преимущества:** * лёгкий и прочный корпус из пластика; * один порт Thunderbolt для подключения периферийных устройств; * сетевой интерфейс RJ-45 для стабильного интернет-соединения; * энергоёмкий аккумулятор (90 Вт·ч) для длительной работы без подзарядки. ASUS TUF Gaming A16 — это идеальный выбор для тех, кто ищет мощный и надёжный игровой ноутбук. Не упустите шанс обновить свою игровую станцию!

Отзывы о товаре Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608UM-RV101 16" Graphite Black (90NR0KV1-M00770)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus TUF Gaming A16
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
260
Развернуть
Частота процессора, ГГц
3.8
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
**Ноутбук ASUS TUF Gaming A16 FA608UM-RV101 — мощь и стиль для настоящих геймеров!** Погрузитесь в мир игр с ноутбуком ASUS TUF Gaming A16! Этот игровой ноутбук создан для тех, кто ценит высокую производительность и стильный дизайн. **Почему стоит выбрать ASUS TUF Gaming A16?** * **Мощный процессор:** AMD Ryzen 7 с 8 ядрами и частотой до 5,1 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже в самых требовательных играх. * **Современная графика:** дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5060 с 8 ГБ видеопамяти GDDR7 подарит вам реалистичные изображения и плавную анимацию. * **Быстрый доступ к данным:** SSD-накопитель на 1 ТБ (тип M.2 PCIe) гарантирует молниеносную загрузку игр и приложений. * **Чёткий и яркий экран:** 16-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1920 x 1200 пикселей и частотой обновления 165 Гц позволит насладиться каждым моментом игры. Матовая поверхность экрана уменьшит блики и отражения. * **Достаточно оперативной памяти:** 16 ГБ DDR5 с частотой 5600 МГц обеспечат быструю обработку данных и многозадачность. * **Удобство использования:** клавиатура с русским языком раскладки и цифровым блоком сделает работу с ноутбуком ещё комфортнее. **Дополнительные преимущества:** * лёгкий и прочный корпус из пластика; * один порт Thunderbolt для подключения периферийных устройств; * сетевой интерфейс RJ-45 для стабильного интернет-соединения; * энергоёмкий аккумулятор (90 Вт·ч) для длительной работы без подзарядки. ASUS TUF Gaming A16 — это идеальный выбор для тех, кто ищет мощный и надёжный игровой ноутбук. Не упустите шанс обновить свою игровую станцию!
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Отзывы


Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608UM-RV101 16" Graphite Black (90NR0KV1-M00770) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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