Роутер Wi-Fi TP-Link TL-MR100-Outdoor
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
1
Количество портов WAN
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 200 руб.
В наличии
Код товара: 723646
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
6 200 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA, WPA2
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество диапазонов
однодиапазонный
Класс Wi-Fi
N300
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
1
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
Локальное, удаленное управление
Поддержка PoE
802.3af
Сетевые протоколы и функции
DHCP-сервер, Dynamic DNS (DDNS), PoE, UPnP, протокол IPv6
Режимы работы
маршрутизатор
Поддержка 3G/4G/5G
SIM карта
Комплектация
Роутер беспроводной TP-Link TL-MR100-Outdoor, кабель Ethernet RJ45 (10 м.), адаптер PoE, шнур питания переменного тока, руководство по быстрой установке, комплекты для монтажа на окно/стойку/стену.
Габариты, мм
227 х 55 х 100 мм
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
2
Описание товара Роутер Wi-Fi TP-Link TL-MR100-Outdoor
Wi-Fi роутер TP-LINK TL-MR100-Outdoor работает в диапазоне 2.4 ГГц и поддерживает стандарт Wi-Fi 4 с максимальной скоростью передачи данных до 300 Мбит/с. Маршрутизатор устанавливают вне помещений, он оснащён внешними съёмными антеннами для стабильного сигнала. Встроенный 3G/4G модем расширяет варианты подключения к интернету через мобильные сети.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA, WPA2
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество диапазонов
однодиапазонный
Класс Wi-Fi
N300
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
1
Развернуть
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
Локальное, удаленное управление
Поддержка PoE
802.3af
Сетевые протоколы и функции
DHCP-сервер, Dynamic DNS (DDNS), PoE, UPnP, протокол IPv6
Режимы работы
маршрутизатор
Поддержка 3G/4G/5G
SIM карта
Комплектация
Роутер беспроводной TP-Link TL-MR100-Outdoor, кабель Ethernet RJ45 (10 м.), адаптер PoE, шнур питания переменного тока, руководство по быстрой установке, комплекты для монтажа на окно/стойку/стену.
Габариты, мм
227 х 55 х 100 мм
Страна производитель
Китай
Wi-Fi роутер TP-LINK TL-MR100-Outdoor работает в диапазоне 2.4 ГГц и поддерживает стандарт Wi-Fi 4 с максимальной скоростью передачи данных до 300 Мбит/с. Маршрутизатор устанавливают вне помещений, он оснащён внешними съёмными антеннами для стабильного сигнала. Встроенный 3G/4G модем расширяет варианты подключения к интернету через мобильные сети.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Купить Роутер Wi-Fi TP-Link TL-MR100-Outdoor - по цене 6200 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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