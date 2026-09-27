Роутер Wi-Fi TP-Link Archer MR402-Outdoor
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 280 руб.
В наличии
Код товара: 723643
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
7 280 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Вес, г.
5
Описание товара Роутер Wi-Fi TP-Link Archer MR402-Outdoor
Роутер Wi-Fi TP-Link Archer MR402-Outdoor
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 6 920 руб.1730 руб. в СплитWi-Fi роутер Netcraze Racer (NC-4010)
-
В наличииЦена 7 280 руб.1820 руб. в СплитWi-Fi роутер HUAWEI B535-232a 51060HUX
-
В наличииЦена 7 430 руб.1858 руб. в СплитWi-Fi роутер Netis NX62
-
В наличииЦена 7 490 руб.1873 руб. в СплитWi-Fi MESH система TP-Link Deco M4 (DECO M4(2-PACK)) белый
-
В наличииЦена 7 520 руб.1880 руб. в СплитWi-Fi роутер Netcraze Challenger (NC-3910)
-
В наличииЦена 7 660 руб.1915 руб. в СплитWi-Fi MESH система HUAWEI 53030EBN
-
В наличииЦена 7 770 руб.1943 руб. в СплитWi-Fi роутер Netcraze Runner 4G (NC-2212)
-
В наличииЦена 7 770 руб.1943 руб. в СплитWi-Fi роутер Netcraze Challenger SE (NC-3911)
-
В наличииЦена 7 800 руб.1950 руб. в СплитWi-Fi MESH система HUAWEI 53030DVA
-
В наличииЦена 7 900 руб.1975 руб. в СплитWi-Fi система TP-Link Deco E4 ( 3-pack)
-
В наличииЦена 8 220 руб.2055 руб. в СплитWi-Fi роутер HUAWEI B535-232a 51060HVA
-
В наличииЦена 8 350 руб.2088 руб. в СплитМаршрутизатор TP-Link ER605W
Роутер Wi-Fi TP-Link Archer MR402-Outdoor
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Роутер Wi-Fi TP-Link Archer MR402-Outdoor - купить по цене 7280 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Роутер Wi-Fi TP-Link Archer MR402-Outdoor