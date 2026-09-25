Перчатки особопрочные с манжетой KRAFTOOL HYKRAFT Heavy Duty, L (9) (11289-L)
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
410 руб.
В наличии
Код товара: 723481
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Загружаем...
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Загружаем...
410 руб.
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Характеристики
Бренд
Kraftool
Пол
мужской
Материал
джерси, нитрил
Антискользящее покрытие
да
Цвет
белый, зеленый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х12х2
Вес, г.
150
Описание товара Перчатки особопрочные с манжетой KRAFTOOL HYKRAFT Heavy Duty, L (9) (11289-L)
Перчатки особопрочные с манжетой KRAFTOOL HYKRAFT Heavy Duty, L (9) (11289-L)
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Бренд
Kraftool
Пол
мужской
Материал
джерси, нитрил
Антискользящее покрытие
да
Цвет
белый, зеленый
Страна производитель
Китай
Перчатки особопрочные с манжетой KRAFTOOL HYKRAFT Heavy Duty, L (9) (11289-L)
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Перчатки особопрочные с манжетой KRAFTOOL HYKRAFT Heavy Duty, L (9) (11289-L) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 410 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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