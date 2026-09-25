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Перчатки особопрочные с манжетой KRAFTOOL HYKRAFT Heavy Duty, L (9) (11289-L) купить с доставкой в Москве
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Перчатки особопрочные с манжетой KRAFTOOL HYKRAFT Heavy Duty, L (9) (11289-L)

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Перчатки особопрочные с манжетой KRAFTOOL HYKRAFT Heavy Duty, L (9) (11289-L) - фото 1
Перчатки особопрочные с манжетой KRAFTOOL HYKRAFT Heavy Duty, L (9) (11289-L) - фото 2
Перчатки особопрочные с манжетой KRAFTOOL HYKRAFT Heavy Duty, L (9) (11289-L) - фото 3
Перчатки особопрочные с манжетой KRAFTOOL HYKRAFT Heavy Duty, L (9) (11289-L) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Перчатки особопрочные с манжетой KRAFTOOL HYKRAFT Heavy Duty, L (9) (11289-L) - фото 1
  • Перчатки особопрочные с манжетой KRAFTOOL HYKRAFT Heavy Duty, L (9) (11289-L) - фото 2
  • Перчатки особопрочные с манжетой KRAFTOOL HYKRAFT Heavy Duty, L (9) (11289-L) - фото 3
  • Перчатки особопрочные с манжетой KRAFTOOL HYKRAFT Heavy Duty, L (9) (11289-L) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
410 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723481
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Перчатки особопрочные с манжетой KRAFTOOL HYKRAFT Heavy Duty, L (9) (11289-L)
410 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Пол
мужской
Материал
джерси, нитрил
Антискользящее покрытие
да
Цвет
белый, зеленый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х12х2
Вес, г.
150

Описание товара Перчатки особопрочные с манжетой KRAFTOOL HYKRAFT Heavy Duty, L (9) (11289-L)

Перчатки особопрочные с манжетой KRAFTOOL HYKRAFT Heavy Duty, L (9) (11289-L)

Отзывы о товаре Перчатки особопрочные с манжетой KRAFTOOL HYKRAFT Heavy Duty, L (9) (11289-L)




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Пол
мужской
Материал
джерси, нитрил
Антискользящее покрытие
да
Цвет
белый, зеленый
Страна производитель
Китай
Описание
Перчатки особопрочные с манжетой KRAFTOOL HYKRAFT Heavy Duty, L (9) (11289-L)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Перчатки особопрочные с манжетой KRAFTOOL HYKRAFT Heavy Duty, L (9) (11289-L) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 410 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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