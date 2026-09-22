Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F422, черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
210х300
Диаметр ручного душа, мм
103х130
Длина душевого шланга, см
175
Кол-во режимов ручного душа
3
Высота душевой шт.анги
146 см
Смеситель с термостатом
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
70 690 руб.
В наличии
Код товара: 723450
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
70 690 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
210х300
Диаметр ручного душа, мм
103х130
Длина душевого шланга, см
175
Кол-во режимов ручного душа
3
Высота душевой шт.анги
146 см
Смеситель с термостатом
да
Особенности
присоединительный диаметр 1/2 дюйм.
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, м
1.05х0.42х0.15
Вес, кг.
6.1
Описание товара Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F422, черный
Смеситель для душа с термостатом: термостатический картридж с высокочувствительным термоэлементом и стопором безопасности на 38 градусах надежно защитит вас от ожога даже при внезапном отключении холодной воды. Продуманные детали для вашего удобства: телескопическая штанга регулируется по высоте обеспечивая комфорт для людей любого роста. Прямоугольная форма увеличенный размер леек и 3 режима ручного душа подарят вам ощущения настоящего домашнего SPA. Безупречный внешний вид: яркий геометричный дизайн и утонченный силуэт – душевая система Func станет настоящим украшением современной ванной комнаты. Черный матовый цвет сделает этот смеситель главным акцентом в любом интерьере.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки с изливом, с изливом
Теги товара: стойки со смесителем, колонны со смесителем
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 67 490 руб.16873 руб. в СплитДушевая система с термостатом AM.PM Func F078F400 хром
-
В наличииЦена 71 290 руб.17823 руб. в СплитДушевая система с термостатом Damixa Scandinavian Pure 936750000...
-
В наличииЦена 73 390 руб.18348 руб. в СплитДушевая система AM.PM Func F078F722 черный
-
В наличииЦена 74 590 руб. 80 190 руб.18648 руб. в СплитДушевая система с термостатом AM.PM Func F078F200 хром
-
В наличииЦена 74 690 руб.18673 руб. в СплитДушевая система с термостатом Damixa Scandinavian Pure 936760300...
-
В наличииЦена 76 290 руб.19073 руб. в СплитДушевая система Damixa Merkur 940730000 хром
-
В наличииЦена 77 990 руб.19498 руб. в СплитДушевая система Damixa Scandinavian Pure 940730300 чёрный матовы...
-
В наличииЦена 78 290 руб.19573 руб. в СплитДушевая система с термостатом AM.PM Func F078F300 хром
-
В наличииЦена 78 890 руб.19723 руб. в СплитДушевая система с термостатом AM.PM Func F078F222 черный
-
В наличииЦена 80 090 руб.20023 руб. в СплитДушевая система с термостатом AM.PM Func F078F500 хром
-
В наличииЦена 82 790 руб.20698 руб. в СплитДушевая система с термостатом AM.PM Func F078F522, черный
-
В наличииЦена 82 890 руб.20723 руб. в СплитДушевая система с термостатом AM.PM Func F078F322 черный
Бренд
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
210х300
Диаметр ручного душа, мм
103х130
Длина душевого шланга, см
175
Кол-во режимов ручного душа
3
Высота душевой шт.анги
146 см
Смеситель с термостатом
да
Особенности
присоединительный диаметр 1/2 дюйм.
Страна производитель
Германия
Смеситель для душа с термостатом: термостатический картридж с высокочувствительным термоэлементом и стопором безопасности на 38 градусах надежно защитит вас от ожога даже при внезапном отключении холодной воды. Продуманные детали для вашего удобства: телескопическая штанга регулируется по высоте обеспечивая комфорт для людей любого роста. Прямоугольная форма увеличенный размер леек и 3 режима ручного душа подарят вам ощущения настоящего домашнего SPA. Безупречный внешний вид: яркий геометричный дизайн и утонченный силуэт – душевая система Func станет настоящим украшением современной ванной комнаты. Черный матовый цвет сделает этот смеситель главным акцентом в любом интерьере.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки с изливом, с изливом
Теги товара: стойки со смесителем, колонны со смесителем
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки с изливом, с изливом
Теги товара: стойки со смесителем, колонны со смесителем
Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F422, черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 70690 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F422, черный