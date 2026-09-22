Душевая система с ванно-душевым смесителем-полкой AM.PM Gem F0790722, черный
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Характеристики
Описание товара Душевая система с ванно-душевым смесителем-полкой AM.PM Gem F0790722, черный
Тотальный дизайн в действии: все детали душевой системы – от пропорций ручного и верхнего душей, до рисунка расположения форсунок на лейках – подчинены единой дизайн-концепции коллекции Gem. Продуманные детали для удобства использования: Телескопическая поворотная штанга регулируется по высоте в диапазоне от 1030 до 1460 мм, обеспечивая комфорт для людей любого роста. Диаметр душевых леек (верхний душ 220 мм и ручной душ 110 мм) позволит ощутить преимущества тропического душа даже в стандартной ванной, тогда как увеличенная длина шланга 1750 мм обеспечит свободу движений во время принятия душа. Исключительная инновационность: смеситель выполнен в виде полочки, на которой так удобно хранить необходимые аксессуары для душа. Картридж смесителя является эксклюзивной разработкой бренда. Переключение потоков находится на одной оси с регулировкой температуры. При вращении против часовой стрелки из положения «Выключено» вода с увеличением напора подается в ручной душ. При вращении по часовой стрелке из положения «Выключено» вода с увеличением напора подается в верхний душ. Вода в поворотном изливе включается поворотом из положения «Выключено» на 180? в любую сторону.
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