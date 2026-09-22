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Душевая система со смесителем-полкой для ванны и душа AM.PM Gem F0790700, хром купить с доставкой в Москве
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Душевая система со смесителем-полкой для ванны и душа AM.PM Gem F0790700, хром

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Душевая система со смесителем-полкой для ванны и душа AM.PM Gem F0790700, хром - фото 1
Душевая система со смесителем-полкой для ванны и душа AM.PM Gem F0790700, хром - фото 2
Душевая система со смесителем-полкой для ванны и душа AM.PM Gem F0790700, хром - фото 3
Душевая система со смесителем-полкой для ванны и душа AM.PM Gem F0790700, хром - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
220
Диаметр ручного душа, мм
120
Длина душевого шланга, см
175
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
да
Высота душевой шт.анги
146 см
  • Душевая система со смесителем-полкой для ванны и душа AM.PM Gem F0790700, хром - фото 1
  • Душевая система со смесителем-полкой для ванны и душа AM.PM Gem F0790700, хром - фото 2
  • Душевая система со смесителем-полкой для ванны и душа AM.PM Gem F0790700, хром - фото 3
  • Душевая система со смесителем-полкой для ванны и душа AM.PM Gem F0790700, хром - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
48 290 руб. 
Начислим 2898 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723448
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Душевая система со смесителем-полкой для ванны и душа AM.PM Gem F0790700, хром
48 290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
220
Диаметр ручного душа, мм
120
Длина душевого шланга, см
175
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
да
Высота душевой шт.анги
146 см
Наличие излива у смесителя
да
Особенности
защита шланга от скручивания
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, м
1.05х0.42х0.15
Вес, кг.
6

Описание товара Душевая система со смесителем-полкой для ванны и душа AM.PM Gem F0790700, хром

Долгожданное пополнение культовой коллекции Gem — душевая система с ванно-душевым смесителем-полкой. Все детали душевой системы – от пропорций ручного и верхнего душей до рисунка расположения форсунок на лейках – подчинены единой концепции в ультрамодном стиле Dynamic Organic. Дизайн разработан всемирно известным агентством Brandis (Германия). Еще больше места для хранения: верхняя часть смесителя выполнена в виде вместительной полочки. Теперь все необходимые душевые принадлежности всегда будут под рукой. Уникальная система управления: регулируйте температуру и напор воды и переключайте потоки между смесителем, ручным и верхним душем поворотом всего одной ручки — управление еще никогда не было таким простым и интуитивно понятным. Продуманные детали для максимального удобства использования: телескопическая штанга регулируется по высоте в диапазоне от 1030 до 1460 мм, обеспечивая комфорт для людей любого роста, душевой шланг 1750 мм с защитой от перекручивания, увеличенный верхний душ диаметром 220 мм, ручной душ диаметром 120 мм.

Отзывы о товаре Душевая система со смесителем-полкой для ванны и душа AM.PM Gem F0790700, хром




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
220
Диаметр ручного душа, мм
120
Длина душевого шланга, см
175
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
да
Высота душевой шт.анги
146 см
Наличие излива у смесителя
да
Особенности
защита шланга от скручивания
Страна производитель
Германия
Описание
Долгожданное пополнение культовой коллекции Gem — душевая система с ванно-душевым смесителем-полкой. Все детали душевой системы – от пропорций ручного и верхнего душей до рисунка расположения форсунок на лейках – подчинены единой концепции в ультрамодном стиле Dynamic Organic. Дизайн разработан всемирно известным агентством Brandis (Германия). Еще больше места для хранения: верхняя часть смесителя выполнена в виде вместительной полочки. Теперь все необходимые душевые принадлежности всегда будут под рукой. Уникальная система управления: регулируйте температуру и напор воды и переключайте потоки между смесителем, ручным и верхним душем поворотом всего одной ручки — управление еще никогда не было таким простым и интуитивно понятным. Продуманные детали для максимального удобства использования: телескопическая штанга регулируется по высоте в диапазоне от 1030 до 1460 мм, обеспечивая комфорт для людей любого роста, душевой шланг 1750 мм с защитой от перекручивания, увеличенный верхний душ диаметром 220 мм, ручной душ диаметром 120 мм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Душевая система со смесителем-полкой для ванны и душа AM.PM Gem F0790700, хром - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 48290 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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