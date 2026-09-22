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Душевая система с ванно-душевым смесителем-полкой Damixa Jupiter 977730000, хром купить с доставкой в Москве
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Душевая система с ванно-душевым смесителем-полкой Damixa Jupiter 977730000, хром

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Душевая система с ванно-душевым смесителем-полкой Damixa Jupiter 977730000, хром - фото 1
Душевая система с ванно-душевым смесителем-полкой Damixa Jupiter 977730000, хром - фото 2
Душевая система с ванно-душевым смесителем-полкой Damixa Jupiter 977730000, хром - фото 3
Душевая система с ванно-душевым смесителем-полкой Damixa Jupiter 977730000, хром - фото 4
Душевая система с ванно-душевым смесителем-полкой Damixa Jupiter 977730000, хром - фото 5
Душевая система с ванно-душевым смесителем-полкой Damixa Jupiter 977730000, хром - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
225
Диаметр ручного душа, мм
120
Длина душевого шланга, см
150
Кол-во режимов ручного душа
3
Высота душевой шт.анги
145 см
  • Душевая система с ванно-душевым смесителем-полкой Damixa Jupiter 977730000, хром - фото 1
  • Душевая система с ванно-душевым смесителем-полкой Damixa Jupiter 977730000, хром - фото 2
  • Душевая система с ванно-душевым смесителем-полкой Damixa Jupiter 977730000, хром - фото 3
  • Душевая система с ванно-душевым смесителем-полкой Damixa Jupiter 977730000, хром - фото 4
  • Душевая система с ванно-душевым смесителем-полкой Damixa Jupiter 977730000, хром - фото 5
  • Душевая система с ванно-душевым смесителем-полкой Damixa Jupiter 977730000, хром - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
38 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723447
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Характеристики

Бренд
Damixa
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
225
Диаметр ручного душа, мм
120
Длина душевого шланга, см
150
Кол-во режимов ручного душа
3
Высота душевой шт.анги
145 см
Наличие излива у смесителя
да
Особенности
присоединительный диаметр 1/2 дюйм.
Страна производитель
Дания
Размеры в упаковке, м
1.05х0.36х0.14
Вес, кг.
4.7

Описание товара Душевая система с ванно-душевым смесителем-полкой Damixa Jupiter 977730000, хром

Стильный и лаконичный дизайн душевой системы Jupiter прекрасно подойдет как для классической, так и для современной ванной комнаты. Благодаря телескопической штанге с диапазоном регулировки в 400 мм водные процедуры будут одинаково комфортны абсолютно для всех членов семьи. Непревзойдённый комфорт и удобство: смеситель выполнен в виде компактной полочки из закаленного стекла, где вы можете хранить все необходимые вещи. Встроенный крючок для мочалки также станет приятным дополнением. 3 режима ручного душа позволят полностью насладиться душевыми процедурами - взбодриться утром и расслабится вечером.Переключайте потоки воды между ручной и тропической лейками плавным поворотом левой ручки смесителя. Угол наклона тропической лейки можно регулировать. Инновационное покрытие High Gloss надежно защищает хромовую поверхность душевой системы от мелких повреждений и сохраняет ювелирный блеск на долгие годы.

Отзывы о товаре Душевая система с ванно-душевым смесителем-полкой Damixa Jupiter 977730000, хром




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Характеристики
Бренд
Damixa
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
225
Диаметр ручного душа, мм
120
Длина душевого шланга, см
150
Кол-во режимов ручного душа
3
Высота душевой шт.анги
145 см
Наличие излива у смесителя
да
Особенности
присоединительный диаметр 1/2 дюйм.
Страна производитель
Дания
Описание
Стильный и лаконичный дизайн душевой системы Jupiter прекрасно подойдет как для классической, так и для современной ванной комнаты. Благодаря телескопической штанге с диапазоном регулировки в 400 мм водные процедуры будут одинаково комфортны абсолютно для всех членов семьи. Непревзойдённый комфорт и удобство: смеситель выполнен в виде компактной полочки из закаленного стекла, где вы можете хранить все необходимые вещи. Встроенный крючок для мочалки также станет приятным дополнением. 3 режима ручного душа позволят полностью насладиться душевыми процедурами - взбодриться утром и расслабится вечером.Переключайте потоки воды между ручной и тропической лейками плавным поворотом левой ручки смесителя. Угол наклона тропической лейки можно регулировать. Инновационное покрытие High Gloss надежно защищает хромовую поверхность душевой системы от мелких повреждений и сохраняет ювелирный блеск на долгие годы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Душевая система с ванно-душевым смесителем-полкой Damixa Jupiter 977730000, хром - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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