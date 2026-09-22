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Душевая система с ванно-душевым смесителем-полкой Damixa Scandinavian Pure 936730000, хром купить с доставкой в Москве
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Душевая система с ванно-душевым смесителем-полкой Damixa Scandinavian Pure 936730000, хром

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Душевая система с ванно-душевым смесителем-полкой Damixa Scandinavian Pure 936730000, хром - фото 1
Душевая система с ванно-душевым смесителем-полкой Damixa Scandinavian Pure 936730000, хром - фото 2
Душевая система с ванно-душевым смесителем-полкой Damixa Scandinavian Pure 936730000, хром - фото 3
Душевая система с ванно-душевым смесителем-полкой Damixa Scandinavian Pure 936730000, хром - фото 4
Душевая система с ванно-душевым смесителем-полкой Damixa Scandinavian Pure 936730000, хром - фото 5
Душевая система с ванно-душевым смесителем-полкой Damixa Scandinavian Pure 936730000, хром - фото 6
Душевая система с ванно-душевым смесителем-полкой Damixa Scandinavian Pure 936730000, хром - фото 7
Душевая система с ванно-душевым смесителем-полкой Damixa Scandinavian Pure 936730000, хром - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
250
Диаметр ручного душа, мм
23x205
Длина душевого шланга, см
175
Наличие полочки
да
Высота душевой шт.анги
145 см
  • Душевая система с ванно-душевым смесителем-полкой Damixa Scandinavian Pure 936730000, хром - фото 1
  • Душевая система с ванно-душевым смесителем-полкой Damixa Scandinavian Pure 936730000, хром - фото 2
  • Душевая система с ванно-душевым смесителем-полкой Damixa Scandinavian Pure 936730000, хром - фото 3
  • Душевая система с ванно-душевым смесителем-полкой Damixa Scandinavian Pure 936730000, хром - фото 4
  • Душевая система с ванно-душевым смесителем-полкой Damixa Scandinavian Pure 936730000, хром - фото 5
  • Душевая система с ванно-душевым смесителем-полкой Damixa Scandinavian Pure 936730000, хром - фото 6
  • Душевая система с ванно-душевым смесителем-полкой Damixa Scandinavian Pure 936730000, хром - фото 7
  • Душевая система с ванно-душевым смесителем-полкой Damixa Scandinavian Pure 936730000, хром - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
59 590 руб. 
Начислим 3576 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723446
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Душевая система с ванно-душевым смесителем-полкой Damixa Scandinavian Pure 936730000, хром
59 590 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Damixa
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
250
Диаметр ручного душа, мм
23x205
Длина душевого шланга, см
175
Наличие полочки
да
Высота душевой шт.анги
145 см
Наличие излива у смесителя
да
Особенности
крепление 1/2 дюйм.
Страна производитель
Дания
Размеры в упаковке, м
1.05х0.36х0.17
Вес, кг.
3

Описание товара Душевая система с ванно-душевым смесителем-полкой Damixa Scandinavian Pure 936730000, хром

Душевые системы из коллекции Scandinavian Pure – воплощение минималистичного датского дизайна и солидного скандинавского качества.Элегантные обтекаемые формы и ювелирный блеск станут настоящим украшением современной ванной комнаты. Благодаря телескопической штанге с диапазоном регулировки 400 мм ежедневные процедуры будут одинаково комфортны для людей любого роста.Душевая система дополнена керамическим картриджем со звукоизоляционной сеткой, что значительно снижает уровень шума, а также обеспечивает эффективность и быстроту смешивания горячей воды с холодной. Увеличенный диаметр верхнего душа с возможностью регулировки угла наклона и ручная лейка в трендовой форме стика подарят вам полный спектр ощущений - помогут взбодриться утром и расслабится вечером.Переключайте потоки воды между ручной и тропической лейками плавным поворотом левой ручки смесителя, а между ручной лейкой и изливом - поворотом излива. Инновационное покрытие High Gloss надежно защищает хромовую поверхность душевой системы от мелких повреждений и сохраняет ювелирный блеск на долгие годы

Отзывы о товаре Душевая система с ванно-душевым смесителем-полкой Damixa Scandinavian Pure 936730000, хром




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Damixa
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
250
Диаметр ручного душа, мм
23x205
Длина душевого шланга, см
175
Наличие полочки
да
Высота душевой шт.анги
145 см
Наличие излива у смесителя
да
Особенности
крепление 1/2 дюйм.
Страна производитель
Дания
Описание
Душевые системы из коллекции Scandinavian Pure – воплощение минималистичного датского дизайна и солидного скандинавского качества.Элегантные обтекаемые формы и ювелирный блеск станут настоящим украшением современной ванной комнаты. Благодаря телескопической штанге с диапазоном регулировки 400 мм ежедневные процедуры будут одинаково комфортны для людей любого роста.Душевая система дополнена керамическим картриджем со звукоизоляционной сеткой, что значительно снижает уровень шума, а также обеспечивает эффективность и быстроту смешивания горячей воды с холодной. Увеличенный диаметр верхнего душа с возможностью регулировки угла наклона и ручная лейка в трендовой форме стика подарят вам полный спектр ощущений - помогут взбодриться утром и расслабится вечером.Переключайте потоки воды между ручной и тропической лейками плавным поворотом левой ручки смесителя, а между ручной лейкой и изливом - поворотом излива. Инновационное покрытие High Gloss надежно защищает хромовую поверхность душевой системы от мелких повреждений и сохраняет ювелирный блеск на долгие годы
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Душевая система с ванно-душевым смесителем-полкой Damixa Scandinavian Pure 936730000, хром - этот товар вы можете купить по цене 59590 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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