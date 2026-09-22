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Смеситель для кухни с L-изливом с каналом для питьевой воды AM.PM X-Joy S F85B05700, хром купить с доставкой в Москве
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Смеситель для кухни с L-изливом с каналом для питьевой воды AM.PM X-Joy S F85B05700, хром

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Смеситель для кухни с L-изливом с каналом для питьевой воды AM.PM X-Joy SF85B05700, хром - фото 1
Смеситель для кухни с L-изливом с каналом для питьевой воды AM.PM X-Joy SF85B05700, хром - фото 2
Смеситель для кухни с L-изливом с каналом для питьевой воды AM.PM X-Joy SF85B05700, хром - фото 3
Смеситель для кухни с L-изливом с каналом для питьевой воды AM.PM X-Joy SF85B05700, хром - фото 4
Смеситель для кухни с L-изливом с каналом для питьевой воды AM.PM X-Joy SF85B05700, хром - фото 5
Смеситель для кухни с L-изливом с каналом для питьевой воды AM.PM X-Joy SF85B05700, хром - фото 6
Смеситель для кухни с L-изливом с каналом для питьевой воды AM.PM X-Joy SF85B05700, хром - фото 7
Смеситель для кухни с L-изливом с каналом для питьевой воды AM.PM X-Joy SF85B05700, хром - фото 8
Смеситель для кухни с L-изливом с каналом для питьевой воды AM.PM X-Joy SF85B05700, хром - фото 9
Смеситель для кухни с L-изливом с каналом для питьевой воды AM.PM X-Joy SF85B05700, хром - фото 10
Смеситель для кухни с L-изливом с каналом для питьевой воды AM.PM X-Joy SF85B05700, хром - фото 11
Смеситель для кухни с L-изливом с каналом для питьевой воды AM.PM X-Joy SF85B05700, хром - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
310
Длина излива
245
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель для кухни с L-изливом с каналом для питьевой воды AM.PM X-Joy SF85B05700, хром - фото 1
  • Смеситель для кухни с L-изливом с каналом для питьевой воды AM.PM X-Joy SF85B05700, хром - фото 2
  • Смеситель для кухни с L-изливом с каналом для питьевой воды AM.PM X-Joy SF85B05700, хром - фото 3
  • Смеситель для кухни с L-изливом с каналом для питьевой воды AM.PM X-Joy SF85B05700, хром - фото 4
  • Смеситель для кухни с L-изливом с каналом для питьевой воды AM.PM X-Joy SF85B05700, хром - фото 5
  • Смеситель для кухни с L-изливом с каналом для питьевой воды AM.PM X-Joy SF85B05700, хром - фото 6
  • Смеситель для кухни с L-изливом с каналом для питьевой воды AM.PM X-Joy SF85B05700, хром - фото 7
  • Смеситель для кухни с L-изливом с каналом для питьевой воды AM.PM X-Joy SF85B05700, хром - фото 8
  • Смеситель для кухни с L-изливом с каналом для питьевой воды AM.PM X-Joy SF85B05700, хром - фото 9
  • Смеситель для кухни с L-изливом с каналом для питьевой воды AM.PM X-Joy SF85B05700, хром - фото 10
  • Смеситель для кухни с L-изливом с каналом для питьевой воды AM.PM X-Joy SF85B05700, хром - фото 11
  • Смеситель для кухни с L-изливом с каналом для питьевой воды AM.PM X-Joy SF85B05700, хром - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-7%
14 590 руб.  15 750 руб. 
Начислим 876 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723438
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Загружаем...
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Смеситель для кухни с L-изливом с каналом для питьевой воды AM.PM X-Joy S F85B05700, хром
14 590 руб. -7%
15 750 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, декоративное кольцо, гибкая подводка, дополнительная проставка для компенсации тонких моек, инструкция, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
310
Длина излива
245
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Переключатель на фильтр
да
Поворотный излив
да
Особенности
присоединительный размер G1/2
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
38х19х6
Вес, кг.
1.5

Описание товара Смеситель для кухни с L-изливом с каналом для питьевой воды AM.PM X-Joy S F85B05700, хром

X-Joy S – кухонные смесители с каналом для питьевой воды и функцией EcoStart. Эргономичный дизайн продуктов был разработан собственной дизайн-студией AM.PM в Германии. Смеситель оснащен встроенным каналом для питьевой воды. Для получения питьевой воды воспользуйтесь ручкой, расположенной с левой стороны корпуса, для получения обычной воды, просто управляйте смесителем привычным способом. Функция EcoStart —стильное и экологичное решение для вашего дома. При включении смесителя в центральном положении автоматически потечет холодная вода. Для включения горячей воды – необходимо повернуть ручку влево. Поворот ручки вправо заблокирован. Оптимизация диапазона действия ручки смесителя сокращает нерациональный расход воды до 40% в месяц. EcoStart сочетает удобство использования с экономией ресурсов, заботясь не только о вашем бюджете, но и об окружающей среде. Эксклюзивное покрытие Everlast – вдвое превышает отраслевые стандарты по прочности и износостойкости. Ювелирный блеск и прочность покрытия достигаются по стандарту Chrome plating standard NSS 80H. L-образная архитектура смесителя идеально подойдет для использования с мойкой любого размера и значительно упростит такие задачи, как наполнение больших емкостей.



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Отзывы о товаре Смеситель для кухни с L-изливом с каналом для питьевой воды AM.PM X-Joy S F85B05700, хром




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, декоративное кольцо, гибкая подводка, дополнительная проставка для компенсации тонких моек, инструкция, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
310
Длина излива
245
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Развернуть
Переключатель на фильтр
да
Поворотный излив
да
Особенности
присоединительный размер G1/2
Страна производитель
Германия
Описание
X-Joy S – кухонные смесители с каналом для питьевой воды и функцией EcoStart. Эргономичный дизайн продуктов был разработан собственной дизайн-студией AM.PM в Германии. Смеситель оснащен встроенным каналом для питьевой воды. Для получения питьевой воды воспользуйтесь ручкой, расположенной с левой стороны корпуса, для получения обычной воды, просто управляйте смесителем привычным способом. Функция EcoStart —стильное и экологичное решение для вашего дома. При включении смесителя в центральном положении автоматически потечет холодная вода. Для включения горячей воды – необходимо повернуть ручку влево. Поворот ручки вправо заблокирован. Оптимизация диапазона действия ручки смесителя сокращает нерациональный расход воды до 40% в месяц. EcoStart сочетает удобство использования с экономией ресурсов, заботясь не только о вашем бюджете, но и об окружающей среде. Эксклюзивное покрытие Everlast – вдвое превышает отраслевые стандарты по прочности и износостойкости. Ювелирный блеск и прочность покрытия достигаются по стандарту Chrome plating standard NSS 80H. L-образная архитектура смесителя идеально подойдет для использования с мойкой любого размера и значительно упростит такие задачи, как наполнение больших емкостей.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, российские, настенные, на кухню недорогие
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Отзывы


Смеситель для кухни с L-изливом с каналом для питьевой воды AM.PM X-Joy S F85B05700, хром - купить по цене 14590 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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