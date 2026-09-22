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Смеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy SF85B07500, хром купить с доставкой в Москве
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Смеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy SF85B07500, хром

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Смеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy SF85B07500, хром - фото 1
Смеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy SF85B07500, хром - фото 2
Смеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy SF85B07500, хром - фото 3
Смеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy SF85B07500, хром - фото 4
Смеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy SF85B07500, хром - фото 5
Смеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy SF85B07500, хром - фото 6
Смеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy SF85B07500, хром - фото 7
Смеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy SF85B07500, хром - фото 8
Смеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy SF85B07500, хром - фото 9
Смеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy SF85B07500, хром - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
на раковину
Цвет
хром
Материал корпуса
пластик, нержавеющая сталь
Подсветка
нет
Высота излива
167
Длина излива
223
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy SF85B07500, хром - фото 1
  • Смеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy SF85B07500, хром - фото 2
  • Смеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy SF85B07500, хром - фото 3
  • Смеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy SF85B07500, хром - фото 4
  • Смеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy SF85B07500, хром - фото 5
  • Смеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy SF85B07500, хром - фото 6
  • Смеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy SF85B07500, хром - фото 7
  • Смеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy SF85B07500, хром - фото 8
  • Смеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy SF85B07500, хром - фото 9
  • Смеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy SF85B07500, хром - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 390 руб. 
Начислим 444 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723434
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Смеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy SF85B07500, хром
7 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
на раковину
Комплектация
Смеситель, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
пластик, нержавеющая сталь
Подсветка
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
167
Длина излива
223
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
да
Выдвижной излив
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Особенности
Стандарт подводки 3/8"
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
38х19х6
Вес, кг.
1.8

Описание товара Смеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy SF85B07500, хром

Встречайте пополнение экстраординарной коллекции X-Joy S – кухонные смесители с вытяжным изливом и инновационной функцией экономии воды. Экстраординарный дизайн смесителя был разработан ведущими дизайнерами бренда в Германии. Для включения горячей воды – необходимо повернуть ручку влево. Поворот ручки вправо заблокирован. Размер (Ш/Г/В): 54x273x368 мм. Материал - нержавеющая сталь, пластик ABC, NYLON, EPDN. Цвет - хром. Тип управления - однозахватный. Излив - выдвижной. Высота излива - 167 мм.



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Отзывы о товаре Смеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy SF85B07500, хром




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
на раковину
Комплектация
Смеситель, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
пластик, нержавеющая сталь
Подсветка
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
167
Длина излива
223
Запорный клапан
керамический картридж
Развернуть
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
да
Выдвижной излив
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Особенности
Стандарт подводки 3/8"
Страна производитель
Германия
Описание
Встречайте пополнение экстраординарной коллекции X-Joy S – кухонные смесители с вытяжным изливом и инновационной функцией экономии воды. Экстраординарный дизайн смесителя был разработан ведущими дизайнерами бренда в Германии. Для включения горячей воды – необходимо повернуть ручку влево. Поворот ручки вправо заблокирован. Размер (Ш/Г/В): 54x273x368 мм. Материал - нержавеющая сталь, пластик ABC, NYLON, EPDN. Цвет - хром. Тип управления - однозахватный. Излив - выдвижной. Высота излива - 167 мм.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, для накладной раковины, российские, настенные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy SF85B07500, хром - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 7390 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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