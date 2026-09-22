Смеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy SF85B07522, черный
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
на раковину
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик, нержавеющая сталь
Подсветка
нет
Высота излива
167
Длина излива
223
Запорный клапан
керамический картридж
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 090 руб.
В наличии
Код товара: 723431
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8 090 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
на раковину
Комплектация
гибкая подводка (40 см)
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик, нержавеющая сталь
Подсветка
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
167
Длина излива
223
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
да
Выдвижной излив
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Особенности
Стандарт подводки 3/8"
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
38х19х6
Вес, кг.
1.5
Описание товара Смеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy SF85B07522, черный
Встречайте пополнение экстраординарной коллекции X-Joy S – кухонные смесители с вытяжным изливом и инновационной функцией экономии воды. Экстраординарный дизайн смесителя был разработан ведущими дизайнерами бренда в Германии. Для включения горячей воды – необходимо повернуть ручку влево. Поворот ручки вправо заблокирован. Размер (Ш/Г/В): 54x273x368 мм. Материал - нержавеющая сталь, пластик ABC, NYLON, EPDN. Цвет - черный. Тип управления - однозахватный. Излив - выдвижной. Высота излива - 167 мм.
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Бренд
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
на раковину
Комплектация
гибкая подводка (40 см)
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик, нержавеющая сталь
Подсветка
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
167
Длина излива
223
Запорный клапан
керамический картридж
Развернуть
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
да
Выдвижной излив
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Особенности
Стандарт подводки 3/8"
Страна производитель
Германия
Встречайте пополнение экстраординарной коллекции X-Joy S – кухонные смесители с вытяжным изливом и инновационной функцией экономии воды. Экстраординарный дизайн смесителя был разработан ведущими дизайнерами бренда в Германии. Для включения горячей воды – необходимо повернуть ручку влево. Поворот ручки вправо заблокирован. Размер (Ш/Г/В): 54x273x368 мм. Материал - нержавеющая сталь, пластик ABC, NYLON, EPDN. Цвет - черный. Тип управления - однозахватный. Излив - выдвижной. Высота излива - 167 мм.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, латунные, для накладной раковины, российские, настенные, из нержавеющей стали
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Смеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy SF85B07522, черный - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 8090 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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