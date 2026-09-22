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Смеситель для кухни с L-изливом с каналом для питьевой воды AM.PM X-Joy SF85B05722, черный купить с доставкой в Москве
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Смеситель для кухни с L-изливом с каналом для питьевой воды AM.PM X-Joy SF85B05722, черный

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Смеситель для кухни с L-изливом с каналом для питьевой воды AM.PM X-Joy SF85B05722, черный - фото 1
Смеситель для кухни с L-изливом с каналом для питьевой воды AM.PM X-Joy SF85B05722, черный - фото 2
Смеситель для кухни с L-изливом с каналом для питьевой воды AM.PM X-Joy SF85B05722, черный - фото 3
Смеситель для кухни с L-изливом с каналом для питьевой воды AM.PM X-Joy SF85B05722, черный - фото 4
Смеситель для кухни с L-изливом с каналом для питьевой воды AM.PM X-Joy SF85B05722, черный - фото 5
Смеситель для кухни с L-изливом с каналом для питьевой воды AM.PM X-Joy SF85B05722, черный - фото 6
Смеситель для кухни с L-изливом с каналом для питьевой воды AM.PM X-Joy SF85B05722, черный - фото 7
Смеситель для кухни с L-изливом с каналом для питьевой воды AM.PM X-Joy SF85B05722, черный - фото 8
Смеситель для кухни с L-изливом с каналом для питьевой воды AM.PM X-Joy SF85B05722, черный - фото 9
Смеситель для кухни с L-изливом с каналом для питьевой воды AM.PM X-Joy SF85B05722, черный - фото 10
Смеситель для кухни с L-изливом с каналом для питьевой воды AM.PM X-Joy SF85B05722, черный - фото 11
Смеситель для кухни с L-изливом с каналом для питьевой воды AM.PM X-Joy SF85B05722, черный - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
310
Длина излива
245
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель для кухни с L-изливом с каналом для питьевой воды AM.PM X-Joy SF85B05722, черный - фото 1
  • Смеситель для кухни с L-изливом с каналом для питьевой воды AM.PM X-Joy SF85B05722, черный - фото 2
  • Смеситель для кухни с L-изливом с каналом для питьевой воды AM.PM X-Joy SF85B05722, черный - фото 3
  • Смеситель для кухни с L-изливом с каналом для питьевой воды AM.PM X-Joy SF85B05722, черный - фото 4
  • Смеситель для кухни с L-изливом с каналом для питьевой воды AM.PM X-Joy SF85B05722, черный - фото 5
  • Смеситель для кухни с L-изливом с каналом для питьевой воды AM.PM X-Joy SF85B05722, черный - фото 6
  • Смеситель для кухни с L-изливом с каналом для питьевой воды AM.PM X-Joy SF85B05722, черный - фото 7
  • Смеситель для кухни с L-изливом с каналом для питьевой воды AM.PM X-Joy SF85B05722, черный - фото 8
  • Смеситель для кухни с L-изливом с каналом для питьевой воды AM.PM X-Joy SF85B05722, черный - фото 9
  • Смеситель для кухни с L-изливом с каналом для питьевой воды AM.PM X-Joy SF85B05722, черный - фото 10
  • Смеситель для кухни с L-изливом с каналом для питьевой воды AM.PM X-Joy SF85B05722, черный - фото 11
  • Смеситель для кухни с L-изливом с каналом для питьевой воды AM.PM X-Joy SF85B05722, черный - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-7%
14 590 руб.  15 750 руб. 
Начислим 876 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723427
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Смеситель для кухни с L-изливом с каналом для питьевой воды AM.PM X-Joy SF85B05722, черный
14 590 руб. -7%
15 750 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, декоративное кольцо, гибкая подводка, дополнительная проставка для компенсации тонких моек, инструкция, упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
310
Длина излива
245
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Переключатель на фильтр
да
Поворотный излив
да
Особенности
присоединительный размер G1/2
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
38х19х6
Вес, кг.
1.6

Описание товара Смеситель для кухни с L-изливом с каналом для питьевой воды AM.PM X-Joy SF85B05722, черный

X-Joy S – кухонные смесители с каналом для питьевой воды и функцией EcoStart. Эргономичный дизайн продуктов был разработан собственной дизайн-студией AM.PM в Германии. Смеситель оснащен встроенным каналом для питьевой воды. Для получения питьевой воды воспользуйтесь ручкой, расположенной с левой стороны корпуса, для получения обычной воды, просто управляйте смесителем привычным способом. Функция EcoStart —стильное и экологичное решение для вашего дома. При включении смесителя в центральном положении автоматически потечет холодная вода. Для включения горячей воды – необходимо повернуть ручку влево. Поворот ручки вправо заблокирован. Оптимизация диапазона действия ручки смесителя сокращает нерациональный расход воды до 40% в месяц. EcoStart сочетает удобство использования с экономией ресурсов, заботясь не только о вашем бюджете, но и об окружающей среде. Эксклюзивное покрытие Everlast – вдвое превышает отраслевые стандарты по прочности и износостойкости. Черный матовый цвет сделает этот смеситель главным акцентом в любом интерьере. L-образная архитектура смесителя идеально подойдет для использования с мойкой любого размера и значительно упростит такие задачи, как наполнение больших емкостей. Черный матовый цвет сделает этот смеситель главным акцентом в любом интерьере.



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Отзывы о товаре Смеситель для кухни с L-изливом с каналом для питьевой воды AM.PM X-Joy SF85B05722, черный




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, декоративное кольцо, гибкая подводка, дополнительная проставка для компенсации тонких моек, инструкция, упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
310
Длина излива
245
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Развернуть
Переключатель на фильтр
да
Поворотный излив
да
Особенности
присоединительный размер G1/2
Страна производитель
Германия
Описание
X-Joy S – кухонные смесители с каналом для питьевой воды и функцией EcoStart. Эргономичный дизайн продуктов был разработан собственной дизайн-студией AM.PM в Германии. Смеситель оснащен встроенным каналом для питьевой воды. Для получения питьевой воды воспользуйтесь ручкой, расположенной с левой стороны корпуса, для получения обычной воды, просто управляйте смесителем привычным способом. Функция EcoStart —стильное и экологичное решение для вашего дома. При включении смесителя в центральном положении автоматически потечет холодная вода. Для включения горячей воды – необходимо повернуть ручку влево. Поворот ручки вправо заблокирован. Оптимизация диапазона действия ручки смесителя сокращает нерациональный расход воды до 40% в месяц. EcoStart сочетает удобство использования с экономией ресурсов, заботясь не только о вашем бюджете, но и об окружающей среде. Эксклюзивное покрытие Everlast – вдвое превышает отраслевые стандарты по прочности и износостойкости. Черный матовый цвет сделает этот смеситель главным акцентом в любом интерьере. L-образная архитектура смесителя идеально подойдет для использования с мойкой любого размера и значительно упростит такие задачи, как наполнение больших емкостей. Черный матовый цвет сделает этот смеситель главным акцентом в любом интерьере.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, латунные, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для кухни с L-изливом с каналом для питьевой воды AM.PM X-Joy SF85B05722, черный - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 14590 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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