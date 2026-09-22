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Смеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy SF85B07511, сатин купить с доставкой в Москве
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Смеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy SF85B07511, сатин

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Смеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy SF85B07511, сатин - фото 1
Смеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy SF85B07511, сатин - фото 2
Смеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy SF85B07511, сатин - фото 3
Смеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy SF85B07511, сатин - фото 4
Смеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy SF85B07511, сатин - фото 5
Смеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy SF85B07511, сатин - фото 6
Смеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy SF85B07511, сатин - фото 7
Смеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy SF85B07511, сатин - фото 8
Смеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy SF85B07511, сатин - фото 9
Смеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy SF85B07511, сатин - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
на раковину
Цвет
сатин
Материал корпуса
пластик, нержавеющая сталь
Подсветка
нет
Высота излива
167
Длина излива
223
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy SF85B07511, сатин - фото 1
  • Смеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy SF85B07511, сатин - фото 2
  • Смеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy SF85B07511, сатин - фото 3
  • Смеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy SF85B07511, сатин - фото 4
  • Смеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy SF85B07511, сатин - фото 5
  • Смеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy SF85B07511, сатин - фото 6
  • Смеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy SF85B07511, сатин - фото 7
  • Смеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy SF85B07511, сатин - фото 8
  • Смеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy SF85B07511, сатин - фото 9
  • Смеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy SF85B07511, сатин - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 090 руб. 
Начислим 486 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723426
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Смеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy SF85B07511, сатин
8 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
на раковину
Комплектация
гибкая подводка (40 см)
Цвет
сатин
Материал корпуса
пластик, нержавеющая сталь
Подсветка
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
167
Длина излива
223
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
да
Выдвижной излив
да
Эко-режим
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Особенности
керамический картридж
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х19х6
Вес, кг.
1.8

Описание товара Смеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy SF85B07511, сатин

Смеситель для кухни AM.PM X-Joy S F85B07511 высокий, с вытяжным изливом Встречайте пополнение экстраординарной коллекции X-Joy S – кухонные смесители с вытяжным изливом и инновационной функцией экономии воды. Экстраординарный дизайн смесителя был разработан ведущими дизайнерами бренда в Германии. Для включения горячей воды – необходимо повернуть ручку влево. Поворот ручки вправо заблокирован. Размер (Ш/Г/В): 54x273x368 мм. Материал - нержавеющая сталь, пластик ABC, NYLON, EPDN. Цвет - сатин. Тип управления - однозахватный. Излив - выдвижной. Высота излива - 167 мм. Преимущества и функции: смеситель оборудован вытяжным гибким изливом, который позволит с легкостью справится с такими задачами, как мытье раковины, наполнение больших емкостей и мытье овощей и фруктов; в зависимости от задачи вы можете легко переключаться между обычным потоком воды и режимом «душ»; функция EcoStart —стильное и экологичное решение для вашего дома; при включении смесителя в центральном положении автоматически потечет холодная вода; эксклюзивное покрытие Everlast – вдвое превышает отраслевые стандарты по прочности и износостойкости.



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Отзывы о товаре Смеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy SF85B07511, сатин




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
на раковину
Комплектация
гибкая подводка (40 см)
Цвет
сатин
Материал корпуса
пластик, нержавеющая сталь
Подсветка
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
167
Длина излива
223
Держатель для душа в комплекте
нет
Развернуть
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
да
Выдвижной излив
да
Эко-режим
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Особенности
керамический картридж
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для кухни AM.PM X-Joy S F85B07511 высокий, с вытяжным изливом Встречайте пополнение экстраординарной коллекции X-Joy S – кухонные смесители с вытяжным изливом и инновационной функцией экономии воды. Экстраординарный дизайн смесителя был разработан ведущими дизайнерами бренда в Германии. Для включения горячей воды – необходимо повернуть ручку влево. Поворот ручки вправо заблокирован. Размер (Ш/Г/В): 54x273x368 мм. Материал - нержавеющая сталь, пластик ABC, NYLON, EPDN. Цвет - сатин. Тип управления - однозахватный. Излив - выдвижной. Высота излива - 167 мм. Преимущества и функции: смеситель оборудован вытяжным гибким изливом, который позволит с легкостью справится с такими задачами, как мытье раковины, наполнение больших емкостей и мытье овощей и фруктов; в зависимости от задачи вы можете легко переключаться между обычным потоком воды и режимом «душ»; функция EcoStart —стильное и экологичное решение для вашего дома; при включении смесителя в центральном положении автоматически потечет холодная вода; эксклюзивное покрытие Everlast – вдвое превышает отраслевые стандарты по прочности и износостойкости.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, для накладной раковины, российские, настенные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy SF85B07511, сатин - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 8090 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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