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Смеситель для кухни с каналом для питьевой воды, L-излив Damixa Merkur 710771000, хром купить с доставкой в Москве
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Смеситель для кухни с каналом для питьевой воды, L-излив Damixa Merkur 710771000, хром

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Смеситель для кухни с каналом для питьевой воды, L-излив Damixa Merkur 710771000, хром - фото 1
Смеситель для кухни с каналом для питьевой воды, L-излив Damixa Merkur 710771000, хром - фото 2
Смеситель для кухни с каналом для питьевой воды, L-излив Damixa Merkur 710771000, хром - фото 3
Смеситель для кухни с каналом для питьевой воды, L-излив Damixa Merkur 710771000, хром - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь, нержавеющая сталь
Высота излива
282
Длина излива
215
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель для кухни с каналом для питьевой воды, L-излив Damixa Merkur 710771000, хром - фото 1
  • Смеситель для кухни с каналом для питьевой воды, L-излив Damixa Merkur 710771000, хром - фото 2
  • Смеситель для кухни с каналом для питьевой воды, L-излив Damixa Merkur 710771000, хром - фото 3
  • Смеситель для кухни с каналом для питьевой воды, L-излив Damixa Merkur 710771000, хром - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 690 руб. 
Начислим 1122 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723421
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Смеситель для кухни с каналом для питьевой воды, L-излив Damixa Merkur 710771000, хром
18 690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Damixa
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, подводка для воды - 2 шт, комплект крепления, инструкция, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь, нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
282
Длина излива
215
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Переключатель на фильтр
да
Поворотный излив
да
Особенности
присоединительный размер G1/2
Страна производитель
Дания
Размеры в упаковке, см
47х25х7
Вес, кг.
1.6

Описание товара Смеситель для кухни с каналом для питьевой воды, L-излив Damixa Merkur 710771000, хром

Кухонный смеситель Damixa коллекции Merkur со встроенным каналом для питьевой воды успешно совмещает в себе две функции. Благодаря прогрессивной технологии при вращении ручки на 90 градусов вы можете наслаждаться чистой водой из фильтра. Если же Вам нужна обычная вода, смеситель управляется привычным способом. Также, конструкция, совмещающая в себе 2 в 1, экономит место и придаёт кухне опрятный вид без лишних элементов.



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Отзывы о товаре Смеситель для кухни с каналом для питьевой воды, L-излив Damixa Merkur 710771000, хром




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Damixa
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, подводка для воды - 2 шт, комплект крепления, инструкция, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь, нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
282
Длина излива
215
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Развернуть
Переключатель на фильтр
да
Поворотный излив
да
Особенности
присоединительный размер G1/2
Страна производитель
Дания
Описание
Кухонный смеситель Damixa коллекции Merkur со встроенным каналом для питьевой воды успешно совмещает в себе две функции. Благодаря прогрессивной технологии при вращении ручки на 90 градусов вы можете наслаждаться чистой водой из фильтра. Если же Вам нужна обычная вода, смеситель управляется привычным способом. Также, конструкция, совмещающая в себе 2 в 1, экономит место и придаёт кухне опрятный вид без лишних элементов.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, российские, настенные, на кухню недорогие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для кухни с каналом для питьевой воды, L-излив Damixa Merkur 710771000, хром - по цене 18690 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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