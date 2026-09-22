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Смеситель для кухни с каналом для питьевой воды Damixa Merkur 710720000, вороненая сталь купить с доставкой в Москве
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Смеситель для кухни с каналом для питьевой воды Damixa Merkur 710720000, вороненая сталь

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Смеситель для кухни с каналом для питьевой воды Damixa Merkur 710720000, вороненая сталь - фото 1
Смеситель для кухни с каналом для питьевой воды Damixa Merkur 710720000, вороненая сталь - фото 2
Смеситель для кухни с каналом для питьевой воды Damixa Merkur 710720000, вороненая сталь - фото 3
Смеситель для кухни с каналом для питьевой воды Damixa Merkur 710720000, вороненая сталь - фото 4
Смеситель для кухни с каналом для питьевой воды Damixa Merkur 710720000, вороненая сталь - фото 5
Смеситель для кухни с каналом для питьевой воды Damixa Merkur 710720000, вороненая сталь - фото 6
Смеситель для кухни с каналом для питьевой воды Damixa Merkur 710720000, вороненая сталь - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
278
Длина излива
228
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель для кухни с каналом для питьевой воды Damixa Merkur 710720000, вороненая сталь - фото 1
  • Смеситель для кухни с каналом для питьевой воды Damixa Merkur 710720000, вороненая сталь - фото 2
  • Смеситель для кухни с каналом для питьевой воды Damixa Merkur 710720000, вороненая сталь - фото 3
  • Смеситель для кухни с каналом для питьевой воды Damixa Merkur 710720000, вороненая сталь - фото 4
  • Смеситель для кухни с каналом для питьевой воды Damixa Merkur 710720000, вороненая сталь - фото 5
  • Смеситель для кухни с каналом для питьевой воды Damixa Merkur 710720000, вороненая сталь - фото 6
  • Смеситель для кухни с каналом для питьевой воды Damixa Merkur 710720000, вороненая сталь - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 890 руб. 
Начислим 894 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723420
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Смеситель для кухни с каналом для питьевой воды Damixa Merkur 710720000, вороненая сталь
14 890 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Damixa
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, комплект креплений, инструкция, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
278
Длина излива
228
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Переключатель на фильтр
да
Поворотный излив
да
Выдвижной излив
нет
Особенности
присоединительный размер G1/2
Страна производитель
Дания
Размеры в упаковке, см
51х24х6
Вес, кг.
1.4

Описание товара Смеситель для кухни с каналом для питьевой воды Damixa Merkur 710720000, вороненая сталь

Смеситель для кухни Damixa Merkur с каналом питьевой воды 710720000 успешно совмещает в себе два в одном. Благодаря прогрессивной технологии при вращении ручки на 90 градусов можно наслаждаться чистой водой из фильтра. Если же необходима обычная вода, смеситель управляется привычным способом. Также конструкция, совмещающая в себе 2 в 1, экономит место и придаёт кухне опрятный вид без лишних элементов.



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Отзывы о товаре Смеситель для кухни с каналом для питьевой воды Damixa Merkur 710720000, вороненая сталь




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Damixa
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, комплект креплений, инструкция, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
278
Длина излива
228
Запорный клапан
керамический картридж
Развернуть
Встраиваемый
нет
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Переключатель на фильтр
да
Поворотный излив
да
Выдвижной излив
нет
Особенности
присоединительный размер G1/2
Страна производитель
Дания
Описание
Смеситель для кухни Damixa Merkur с каналом питьевой воды 710720000 успешно совмещает в себе два в одном. Благодаря прогрессивной технологии при вращении ручки на 90 градусов можно наслаждаться чистой водой из фильтра. Если же необходима обычная вода, смеситель управляется привычным способом. Также конструкция, совмещающая в себе 2 в 1, экономит место и придаёт кухне опрятный вид без лишних элементов.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, российские, настенные, на кухню недорогие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для кухни с каналом для питьевой воды Damixa Merkur 710720000, вороненая сталь - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 14890 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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