Накопитель SSD Apacer AS2280Q4L 1TB M.2 2280 (AP1TBAS2280Q4L-1)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Apacer AS2280Q4L 1TB M.2 2280 (AP1TBAS2280Q4L-1)
**Твердотельный накопитель SSD Apacer M.2 2280 1TB AS2280Q4L** — идеальное решение для тех, кто ищет высокую производительность и надёжность. **Основные характеристики:** * Форм-фактор: M.2 2280. * Тип интерфейса: PCI Express 4.0. * Номинальный объём: 1024 ГБ. * Максимальная скорость чтения: до 3600 МБ/с. * Максимальная скорость записи: до 3000 МБ/с. **Преимущества:** * **Высокая скорость работы:** идеально подходит для игр, видеомонтажа и других ресурсоёмких задач. * **Надёжность:** среднее время наработки на отказ составляет 1500 тысяч часов, что гарантирует долгий срок службы. * **Совместимость:** подходит для настольных компьютеров (Desktop). Выберите SSD Apacer M.2 2280 1TB AS2280Q4L, чтобы обеспечить своей системе высокую скорость работы и надёжность!
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