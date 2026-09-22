Память оперативная Apacer DDR5 32GB 6000MHz DIMM (AH5U32G60C622MBAA-2)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная Apacer DDR5 32GB 6000MHz DIMM (AH5U32G60C622MBAA-2)
Для кого и под какие задачи
Этот комплект памяти DDR5 идеально подходит для сборки производительной игровой системы или рабочей станции, где важна не только высокая частота, но и стабильная работа под нагрузкой. Объём в 32 ГБ с запасом покрывает потребности современных ААА-игр в высоких разрешениях, параллельную работу с десятками вкладок браузера и тяжёлыми приложениями, а также задачи монтажа видео и 3D-рендеринга начального и среднего уровня. Для офисной многозадачности или бюджетного домашнего ПК такой объём и скорость будут избыточны, но для требовательного пользователя, апгрейдирующего или собирающего компьютер на новой платформе, это сбалансированный выбор.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR5, представляющий следующее поколение после DDR4, с увеличенной пропускной способностью и улучшенной энергоэффективностью. Ключевое отличие — разделение каналов памяти внутри самой планки, что положительно сказывается на скорости работы. Форм-фактор DIMM указывает на предназначение для настольных компьютеров, и данный модуль физически несовместим со слотами для DDR4 или ноутбучными SO-DIMM слотами, поэтому важно убедиться, что ваша материнская плата имеет разъёмы именно для DDR5.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме даёт 32 ГБ оперативной памяти — этого достаточно для комфортной работы даже с очень требовательными проектами. Номинальная частота 6000 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что напрямую влияет на частоту кадров в играх, особенно на мощных видеокартах, и на скорость обработки данных в профессиональных приложениях. Прирост производительности от такой частоты будет хорошо заметен в сравнении с базовыми комплектами DDR5, работающими на 4800-5200 МГц, особенно в процессорозависимых задачах.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги модуля указаны как CL38, что является типичным балансом для памяти DDR5 на высокой частоте 6000 МГц, обеспечивающим хорошее соотношение скорости доступа и стабильности. Для работы на заявленных параметрах используется профиль автоматического разгона Intel XMP 3.0, который позволяет легко активировать частоту 6000 МГц и соответствующие тайминги через BIOS материнской платы, избавляя от необходимости ручных настроек. Рабочее напряжение при активации XMP профиля повышается, обеспечивая стабильную работу на высоких частотах.
Совместимость с платформой
Данная память DDR5 совместима с современными платформами Intel (сокеты LGA 1700 для 12-го, 13-го, 14-го поколений Core и новее) и AMD (сокеты AM5 для процессоров Ryzen 7000 серии и новее). Однако для гарантированной работы на заявленной частоте 6000 МГц необходима материнская плата с соответствующим чипсетом, поддерживающим разгон памяти, и свежая версия BIOS/UEFI. На платформе AMD Ryzen 7000 частота 6000 МГц считается оптимальным "сладким пятном" для производительности.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены алюминиевыми радиаторами, которые эффективно рассеивают тепло, выделяемое при работе на высокой частоте под длительной нагрузкой, способствуя стабильности системы. Конструкция радиаторов достаточно компактна, что минимизирует риск конфликта с установленными на процессор массивными башенными или СЖО кулерами при установке в ближайшие к сокету слоты. Ярко выраженного игрового дизайна или RGB-подсветки у данной модели нет, что делает её отличным выбором для лаконичных и функциональных сборок.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в виде комплекта из двух идентичных модулей по 16 ГБ, что позволяет сразу задействовать двухканальный режим работы, удваивающий эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным. Для правильной активации этого режима планки следует устанавливать в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это первый и третий или второй и четвёртый слоты. В будущем объём можно расширить, докупив аналогичный комплект, но для максимальной стабильности на высоких частотах рекомендуется использовать все модули из одного набора.
Важные нюансы перед покупкой
Главное условие совместимости — наличие на материнской плате слотов именно для DDR5; установить эту память в плату для DDR4 физически невозможно. Даже при поддержке DDR5, для выхода на частоту 6000 МГц через XMP может потребоваться обновление BIOS материнской платы до актуальной версии. Этот комплект — оптимальный выбор для пользователя, собирающего сбалансированный ПК на новой платформе (Intel 12-го+ поколения или AMD AM5), которому нужны 32 ГБ высокоскоростной памяти для игр и работы без излишков в виде подсветки. Если ваш бюджет ограничен или задачи сводятся к офисной работе, можно рассмотреть более доступные варианты DDR5 с меньшей частотой.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, Комплект, Объем
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Для кого и под какие задачи
Этот комплект памяти DDR5 идеально подходит для сборки производительной игровой системы или рабочей станции, где важна не только высокая частота, но и стабильная работа под нагрузкой. Объём в 32 ГБ с запасом покрывает потребности современных ААА-игр в высоких разрешениях, параллельную работу с десятками вкладок браузера и тяжёлыми приложениями, а также задачи монтажа видео и 3D-рендеринга начального и среднего уровня. Для офисной многозадачности или бюджетного домашнего ПК такой объём и скорость будут избыточны, но для требовательного пользователя, апгрейдирующего или собирающего компьютер на новой платформе, это сбалансированный выбор.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR5, представляющий следующее поколение после DDR4, с увеличенной пропускной способностью и улучшенной энергоэффективностью. Ключевое отличие — разделение каналов памяти внутри самой планки, что положительно сказывается на скорости работы. Форм-фактор DIMM указывает на предназначение для настольных компьютеров, и данный модуль физически несовместим со слотами для DDR4 или ноутбучными SO-DIMM слотами, поэтому важно убедиться, что ваша материнская плата имеет разъёмы именно для DDR5.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме даёт 32 ГБ оперативной памяти — этого достаточно для комфортной работы даже с очень требовательными проектами. Номинальная частота 6000 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что напрямую влияет на частоту кадров в играх, особенно на мощных видеокартах, и на скорость обработки данных в профессиональных приложениях. Прирост производительности от такой частоты будет хорошо заметен в сравнении с базовыми комплектами DDR5, работающими на 4800-5200 МГц, особенно в процессорозависимых задачах.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги модуля указаны как CL38, что является типичным балансом для памяти DDR5 на высокой частоте 6000 МГц, обеспечивающим хорошее соотношение скорости доступа и стабильности. Для работы на заявленных параметрах используется профиль автоматического разгона Intel XMP 3.0, который позволяет легко активировать частоту 6000 МГц и соответствующие тайминги через BIOS материнской платы, избавляя от необходимости ручных настроек. Рабочее напряжение при активации XMP профиля повышается, обеспечивая стабильную работу на высоких частотах.
Совместимость с платформой
Данная память DDR5 совместима с современными платформами Intel (сокеты LGA 1700 для 12-го, 13-го, 14-го поколений Core и новее) и AMD (сокеты AM5 для процессоров Ryzen 7000 серии и новее). Однако для гарантированной работы на заявленной частоте 6000 МГц необходима материнская плата с соответствующим чипсетом, поддерживающим разгон памяти, и свежая версия BIOS/UEFI. На платформе AMD Ryzen 7000 частота 6000 МГц считается оптимальным "сладким пятном" для производительности.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены алюминиевыми радиаторами, которые эффективно рассеивают тепло, выделяемое при работе на высокой частоте под длительной нагрузкой, способствуя стабильности системы. Конструкция радиаторов достаточно компактна, что минимизирует риск конфликта с установленными на процессор массивными башенными или СЖО кулерами при установке в ближайшие к сокету слоты. Ярко выраженного игрового дизайна или RGB-подсветки у данной модели нет, что делает её отличным выбором для лаконичных и функциональных сборок.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в виде комплекта из двух идентичных модулей по 16 ГБ, что позволяет сразу задействовать двухканальный режим работы, удваивающий эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным. Для правильной активации этого режима планки следует устанавливать в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это первый и третий или второй и четвёртый слоты. В будущем объём можно расширить, докупив аналогичный комплект, но для максимальной стабильности на высоких частотах рекомендуется использовать все модули из одного набора.
Важные нюансы перед покупкой
Главное условие совместимости — наличие на материнской плате слотов именно для DDR5; установить эту память в плату для DDR4 физически невозможно. Даже при поддержке DDR5, для выхода на частоту 6000 МГц через XMP может потребоваться обновление BIOS материнской платы до актуальной версии. Этот комплект — оптимальный выбор для пользователя, собирающего сбалансированный ПК на новой платформе (Intel 12-го+ поколения или AMD AM5), которому нужны 32 ГБ высокоскоростной памяти для игр и работы без излишков в виде подсветки. Если ваш бюджет ограничен или задачи сводятся к офисной работе, можно рассмотреть более доступные варианты DDR5 с меньшей частотой.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, Комплект, Объем
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