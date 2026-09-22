Описание товара Память оперативная A-Data LANCER BLADE RGB DDR5 DIMM 6000MHz 2х16GB (AX5U6000C3416G-DTLABRWH)

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти создан для сборщиков современных игровых ПК и мощных рабочих станций, которые хотят получить высокую скорость отзывчивой системы без погружения в экстремальный разгон. Два модуля по 16 ГБ идеально подходят для требовательных игр в разрешении 1440p и 4K, где важен не только объём для текстур, но и высокая пропускная способность для процессоров последних поколений. Он также отлично справится с монтажом видео, 3D-D моделированием и интенсивной многозадачностью, когда одновременно открыты десятки вкладок браузера, мессенджеры и фоновые приложения.

Тип, поколение и форм-mdash-фактор памяти

Модули относятся к современному поколению DDR5, которое обеспечивает принципиально более высокую пропускную способность и эффективность по сравнению с устаревающим DDR4. Это означает, что планки совместимы только с материнскими платами, имеющими слоты под DDR5, - такие платформы появились у Intel с 12-M го поколения процессоров и у AMD с серии Ryzen 7000. Форм-фактор DIMM подтверждает, что это память для настольных персональных компьютеров, и она физически не подойдёт для ноутбуков или мини-PC, где используются компактные SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект предлагает сбалансированный объём в 32 ГБ (2x16 ГБ), которого с запасом хватит на все актуальные задачи на ближайшие годы. Номинальная частота 6000 МГц является одной из оптимальных точек для платформ DDR5, обеспечивая существенный прирост производительности в играх и приложениях, чувствительных к скорости памяти, по сравнению со стандартными частотами вроде 4800 МГц. В реальных сценариях это выливается в более высокий FPS в играх, особенно при использовании процессора с мощной графикой (iGPU), и сокращение времени рендеринга и компиляции проектов.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Модули работают с таймингами CL34, что для частоты 6000 МГц указывает на хороший баланс между высокой пропускной способностью и приемлемой латентностью. Для стабильной работы на таких параметрах используется повышенное напряжение, управляемое автоматически. Комплект поддерживает профиль Intel XMP 3.0 и AMD EXPO, что позволяет одним кликом в BIOS/UEFI загрузить оптимизированные настройки и сразу получить заявленные 6000 МГц без сложных ручных манипуляций, что критически важно для большинства пользователей.

Совместимость с платформой

Память совместима с современными платформами: для Intel это материнские платы на чипсетах Z690, B660, H670, Z790, B760 и других для процессоров 12-M го, 13-M го и 14-M го поколений (Alder Lake, Raptor Lake, Refresh); для AMD - платы на чипсетах X670, B650 и других для процессоров Ryzen 7000 и новее. Важно помнить, что для стабильной работы на 6000 МГц может потребоваться свежая версия BIOS материнской платы. Также стоит учитывать, что не все процессоры, особенно бюджетные линейки, могут стабильно работать с памятью на такой высокой частоте.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Планки оснащены стильным алюминиевым радиатором, который эффективно отводит тепло от чипов памяти при длительной нагрузке, способствуя стабильности на высоких частотах. Важной особенностью является адресуемая RGB-подсветка, которая позволяет через софт материнской платы (ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light, Gigabyte RGB Fusion и др.) синхронизировать свечение со всей системой, создавая гармоничный визуальный эффект. Высота модулей с радиатором стандартна и обычно не вызывает конфликтов даже с крупными башенными кулерами.

Комплектность, режимы работы и расширение

Продажа комплектом из двух идентичных модулей гарантирует их полную совместимость между собой и позволяет сразу задействовать двухканальный режим работы. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, что напрямую повышает производительность системы. Для правильной активации двухканального режима планки нужно установить в слоты одного цвета, обычно это второй и четвёртый слот от процессора, как рекомендует руководство к материнской плате.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно под DDR5, так как модули DDR5 и DDR4 физически несовместимы. Для достижения заявленной частоты 6000 МГц необходима плата с хорошей цепью питания памяти и свежий BIOS, а также процессор с исправным контроллером памяти (IMC). Не рекомендуется смешивать этот комплект с другими модулями памяти для работы в двухканальном режиме. Этот комплект - отличный выбор для сбалансированной сборки на DDR5, а тем, кто хочет сэкономить на подсветке или предпочитает ручной разгон, стоит рассмотреть другие варианты в линейке.