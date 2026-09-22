Контроллер Wi-Fi сети UBIQUITI UniFi Cloud Key Gen2 Plus (UCK-G2-PLUS)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Контроллер Wi-Fi сети UBIQUITI UniFi Cloud Key Gen2 Plus (UCK-G2-PLUS)
Контроллер Ubiquiti UCK-G2 UniFi Cloud Key Gen2 Plus разработан специально для управления сетями, в состав которых входят как точки доступа, так и камеры видеонаблюдения UniFi Video. Малогабаритная модель в настольном серебристом корпусе имеет в основе процессор ARM Cortex и 3 ГБ оперативной памяти, демонстрируя достаточно высокую вычислительную мощность. Задачу долговременного хранения данных в ней решает 2.5-дюймовый накопитель объемом 1 ТБ. Допускается установка жесткого диска, вмещающего до 5 ТБ. Оборудованный одним портом Ethernet (LAN) аппаратный контроллер Ubiquiti UCK-G2 UniFi Cloud Key Gen2 Plus поддерживает питание как через PoE от сетевого кабеля, так и от внешнего адаптера через разъем microUSB. Для управления данным сетевым решением вы сможете использовать Web-интерфейс, доступный в браузере или оригинальном приложении от Ubiquiti. В комплекте поставки контроллера предусмотрены документация, кабель Ethernet RJ-45, карта памяти.
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