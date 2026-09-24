Удалитель сорняков телескопический GRINDA CYCLONE-T, длина 980 - 1170 мм, алюминиевый корпус, пластиковая D-образная рукоятка, PROLine (423203)
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Характеристики
Описание товара Удалитель сорняков телескопический GRINDA CYCLONE-T, длина 980 - 1170 мм, алюминиевый корпус, пластиковая D-образная рукоятка, PROLine (423203)
Инвентарь для обработки почвы Grinda — это надежный и эффективный инструмент для садоводов и огородников, идеально подходящий для выполнения различных задач по уходу за почвой. Рабочая часть, изготовленная из прочной стали, обеспечивает долговечность и износостойкость инструмента, гарантируя качественную обработку даже самых твердых грунтов. Ширина рабочей части составляет 83 мм, что позволяет осуществлять точные и аккуратные манипуляции. Общая длина изделия — 1170 мм, обеспечивая удобное и эргономичное использование, минимизируя нагрузку на позвоночник и суставы во время работы. Рукоятка из алюминия отличается легкостью и прочностью, она устойчива к коррозии, что значительно увеличивает срок службы инвентаря. Торговая марка Grinda славится своей приверженностью к качеству и инновациям, благодаря чему данный инструмент станет незаменимым помощником на вашем садовом участке. Ideal для формирования грядок, рыхления почвы и удаления сорняков, инвентарь Grinda сделает ваш труд более продуктивным и комфортным.
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Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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