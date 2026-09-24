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Удалитель сорняков механический GRINDA CYCLONE-100, длина 1000 мм, алюминиевый корпус, оксидированное покрытие, PROLine (423201) купить с доставкой в Москве
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Удалитель сорняков механический GRINDA CYCLONE-100, длина 1000 мм, алюминиевый корпус, оксидированное покрытие, PROLine (423201)

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Удалитель сорняков механический GRINDA CYCLONE-100, длина 1000 мм, алюминиевый корпус, оксидированное покрытие, PROLine (423201) - фото 1
Удалитель сорняков механический GRINDA CYCLONE-100, длина 1000 мм, алюминиевый корпус, оксидированное покрытие, PROLine (423201) - фото 2
Удалитель сорняков механический GRINDA CYCLONE-100, длина 1000 мм, алюминиевый корпус, оксидированное покрытие, PROLine (423201) - фото 3
Удалитель сорняков механический GRINDA CYCLONE-100, длина 1000 мм, алюминиевый корпус, оксидированное покрытие, PROLine (423201) - фото 4
Удалитель сорняков механический GRINDA CYCLONE-100, длина 1000 мм, алюминиевый корпус, оксидированное покрытие, PROLine (423201) - фото 5
Удалитель сорняков механический GRINDA CYCLONE-100, длина 1000 мм, алюминиевый корпус, оксидированное покрытие, PROLine (423201) - фото 6
Удалитель сорняков механический GRINDA CYCLONE-100, длина 1000 мм, алюминиевый корпус, оксидированное покрытие, PROLine (423201) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал рукоятки
алюминий
Материал рабочей части
сталь
Ширина, мм
83
Общая длина, мм
1000
  • Удалитель сорняков механический GRINDA CYCLONE-100, длина 1000 мм, алюминиевый корпус, оксидированное покрытие, PROLine (423201) - фото 1
  • Удалитель сорняков механический GRINDA CYCLONE-100, длина 1000 мм, алюминиевый корпус, оксидированное покрытие, PROLine (423201) - фото 2
  • Удалитель сорняков механический GRINDA CYCLONE-100, длина 1000 мм, алюминиевый корпус, оксидированное покрытие, PROLine (423201) - фото 3
  • Удалитель сорняков механический GRINDA CYCLONE-100, длина 1000 мм, алюминиевый корпус, оксидированное покрытие, PROLine (423201) - фото 4
  • Удалитель сорняков механический GRINDA CYCLONE-100, длина 1000 мм, алюминиевый корпус, оксидированное покрытие, PROLine (423201) - фото 5
  • Удалитель сорняков механический GRINDA CYCLONE-100, длина 1000 мм, алюминиевый корпус, оксидированное покрытие, PROLine (423201) - фото 6
  • Удалитель сорняков механический GRINDA CYCLONE-100, длина 1000 мм, алюминиевый корпус, оксидированное покрытие, PROLine (423201) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 260 руб. 
Начислим 53 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723282
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Удалитель сорняков механический GRINDA CYCLONE-100, длина 1000 мм, алюминиевый корпус, оксидированное покрытие, PROLine (423201)
3 260 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Материал рукоятки
алюминий
Материал рабочей части
сталь
Ширина, мм
83
Общая длина, мм
1000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.06х0.24х0.1
Вес, кг.
1.3

Описание товара Удалитель сорняков механический GRINDA CYCLONE-100, длина 1000 мм, алюминиевый корпус, оксидированное покрытие, PROLine (423201)

Инвентарь для обработки почвы Grinda — это надежный и долговечный инструмент, идеальный для ухода за вашим садом. Рабочая часть выполнена из высококачественной стали, что гарантирует долговечность и эффективность в использовании. С шириной 83 мм инструмент позволяет легко проникать в почву и обрабатывать ее с максимальной эффективностью. Общая длина в 1000 мм обеспечивает удобство и комфорт в работе, позволяя работать без лишних усилий. Рукоятка из алюминия легкая и прочная, улучшает управление инструментом и снижает нагрузку на руки. Этот инвентарь от бренда Grinda станет незаменимым помощником в вашем арсенале садовых инструментов.

Отзывы о товаре Удалитель сорняков механический GRINDA CYCLONE-100, длина 1000 мм, алюминиевый корпус, оксидированное покрытие, PROLine (423201)




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Характеристики
Бренд
Grinda
Материал рукоятки
алюминий
Материал рабочей части
сталь
Ширина, мм
83
Общая длина, мм
1000
Страна производитель
Китай
Описание
Инвентарь для обработки почвы Grinda — это надежный и долговечный инструмент, идеальный для ухода за вашим садом. Рабочая часть выполнена из высококачественной стали, что гарантирует долговечность и эффективность в использовании. С шириной 83 мм инструмент позволяет легко проникать в почву и обрабатывать ее с максимальной эффективностью. Общая длина в 1000 мм обеспечивает удобство и комфорт в работе, позволяя работать без лишних усилий. Рукоятка из алюминия легкая и прочная, улучшает управление инструментом и снижает нагрузку на руки. Этот инвентарь от бренда Grinda станет незаменимым помощником в вашем арсенале садовых инструментов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Удалитель сорняков механический GRINDA CYCLONE-100, длина 1000 мм, алюминиевый корпус, оксидированное покрытие, PROLine (423201) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3260 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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