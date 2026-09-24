Удалитель сорняков механический GRINDA CYCLONE-100, длина 1000 мм, алюминиевый корпус, оксидированное покрытие, PROLine (423201)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал рукоятки
алюминий
Материал рабочей части
сталь
Ширина, мм
83
Общая длина, мм
1000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 260 руб.
В наличии
Код товара: 723282
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 260 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Материал рукоятки
алюминий
Материал рабочей части
сталь
Ширина, мм
83
Общая длина, мм
1000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.06х0.24х0.1
Вес, кг.
1.3
Описание товара Удалитель сорняков механический GRINDA CYCLONE-100, длина 1000 мм, алюминиевый корпус, оксидированное покрытие, PROLine (423201)
Инвентарь для обработки почвы Grinda — это надежный и долговечный инструмент, идеальный для ухода за вашим садом. Рабочая часть выполнена из высококачественной стали, что гарантирует долговечность и эффективность в использовании. С шириной 83 мм инструмент позволяет легко проникать в почву и обрабатывать ее с максимальной эффективностью. Общая длина в 1000 мм обеспечивает удобство и комфорт в работе, позволяя работать без лишних усилий. Рукоятка из алюминия легкая и прочная, улучшает управление инструментом и снижает нагрузку на руки. Этот инвентарь от бренда Grinda станет незаменимым помощником в вашем арсенале садовых инструментов.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Материал рукоятки
алюминий
Материал рабочей части
сталь
Ширина, мм
83
Общая длина, мм
1000
Страна производитель
Китай
Инвентарь для обработки почвы Grinda — это надежный и долговечный инструмент, идеальный для ухода за вашим садом. Рабочая часть выполнена из высококачественной стали, что гарантирует долговечность и эффективность в использовании. С шириной 83 мм инструмент позволяет легко проникать в почву и обрабатывать ее с максимальной эффективностью. Общая длина в 1000 мм обеспечивает удобство и комфорт в работе, позволяя работать без лишних усилий. Рукоятка из алюминия легкая и прочная, улучшает управление инструментом и снижает нагрузку на руки. Этот инвентарь от бренда Grinda станет незаменимым помощником в вашем арсенале садовых инструментов.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Удалитель сорняков механический GRINDA CYCLONE-100, длина 1000 мм, алюминиевый корпус, оксидированное покрытие, PROLine (423201) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3260 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Удалитель сорняков механический GRINDA CYCLONE-100, длина 1000 мм, алюминиевый корпус, оксидированное покрытие, PROLine (423201)