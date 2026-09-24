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Конус посадочный GRINDA 235 мм, углеродистая сталь, пластиковая ручка, для рассады, (8-421225) купить с доставкой в Москве
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Конус посадочный GRINDA 235 мм, углеродистая сталь, пластиковая ручка, для рассады, (8-421225)

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Конус посадочный GRINDA 235 мм, углеродистая сталь, пластиковая ручка, для рассады, (8-421225) - фото 1
Конус посадочный GRINDA 235 мм, углеродистая сталь, пластиковая ручка, для рассады, (8-421225) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал рукоятки
пластик
Материал рабочей части
сталь
Общая длина, мм
235
  • Конус посадочный GRINDA 235 мм, углеродистая сталь, пластиковая ручка, для рассады, (8-421225) - фото 1
  • Конус посадочный GRINDA 235 мм, углеродистая сталь, пластиковая ручка, для рассады, (8-421225) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
440 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723280
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Конус посадочный GRINDA 235 мм, углеродистая сталь, пластиковая ручка, для рассады, (8-421225)
440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Материал рукоятки
пластик
Материал рабочей части
сталь
Общая длина, мм
235
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х13х8
Вес, г.
300

Описание товара Конус посадочный GRINDA 235 мм, углеродистая сталь, пластиковая ручка, для рассады, (8-421225)

Конус Grinda 8-421225_z01 предназначен специально для выкапывания лунок и посадки растений. Приспособление не повреждает корневую систему, благодаря чему растение после пересадки хорошо развивается и не вянет. Оснащен раздвижной ручкой из пластмассы для регулировки диаметра лунок. Шкала на корпусе позволяет точно подбирать необходимую глубину. Корпус инструмента выполнен из высокопрочной стали с защитным покрытием для исправной работы на протяжении всего срока службы.

Отзывы о товаре Конус посадочный GRINDA 235 мм, углеродистая сталь, пластиковая ручка, для рассады, (8-421225)




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Характеристики
Бренд
Grinda
Материал рукоятки
пластик
Материал рабочей части
сталь
Общая длина, мм
235
Страна производитель
Китай
Описание
Конус Grinda 8-421225_z01 предназначен специально для выкапывания лунок и посадки растений. Приспособление не повреждает корневую систему, благодаря чему растение после пересадки хорошо развивается и не вянет. Оснащен раздвижной ручкой из пластмассы для регулировки диаметра лунок. Шкала на корпусе позволяет точно подбирать необходимую глубину. Корпус инструмента выполнен из высокопрочной стали с защитным покрытием для исправной работы на протяжении всего срока службы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Конус посадочный GRINDA 235 мм, углеродистая сталь, пластиковая ручка, для рассады, (8-421225) - этот товар вы можете купить по цене 440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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