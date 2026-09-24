Корнеудалитель RACO Standard, 330 мм, закаленная сталь, (4207-53490)
Оригинальный товар
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Характеристики
Материал рукоятки
пластик
Материал рабочей части
сталь
Ширина, мм
90
Общая длина, мм
330
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
500 руб.
В наличии
Код товара: 723273
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
500 руб.
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Характеристики
Бренд
Материал рукоятки
пластик
Материал рабочей части
сталь
Ширина, мм
90
Общая длина, мм
330
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х5х5
Вес, г.
160
Описание товара Корнеудалитель RACO Standard, 330 мм, закаленная сталь, (4207-53490)
Корнеудалитель RACO 4207-53490 обеспечивает легкое удаление сорняков с ветвистой корневой системой. Рабочая поверхность выполнена из штампованной стали для долгого срока службы инструмента. Отверстие на рукоятке предназначено для подвешивания корнеудалителя на время хранения.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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Бренд
Материал рукоятки
пластик
Материал рабочей части
сталь
Ширина, мм
90
Общая длина, мм
330
Страна производитель
Китай
Корнеудалитель RACO 4207-53490 обеспечивает легкое удаление сорняков с ветвистой корневой системой. Рабочая поверхность выполнена из штампованной стали для долгого срока службы инструмента. Отверстие на рукоятке предназначено для подвешивания корнеудалителя на время хранения.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Корнеудалитель RACO Standard, 330 мм, закаленная сталь, (4207-53490) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 500 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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