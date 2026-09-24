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Корнеудалитель GRINDA ProLine 180х55х350 мм, деревянная ручка, (421511) купить с доставкой в Москве
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Корнеудалитель GRINDA ProLine 180х55х350 мм, деревянная ручка, (421511)

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Корнеудалитель GRINDA ProLine 180х55х350 мм, деревянная ручка, (421511)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Ширина, мм
55
Общая длина, мм
350
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
450 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723272
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Корнеудалитель GRINDA ProLine 180х55х350 мм, деревянная ручка, (421511)
450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Ширина, мм
55
Общая длина, мм
350
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
35х6х3
Вес, г.
170

Описание товара Корнеудалитель GRINDA ProLine 180х55х350 мм, деревянная ручка, (421511)

Корнеудалитель GRINDA ProLine 180х55х350 мм, деревянная ручка, (421511)

Отзывы о товаре Корнеудалитель GRINDA ProLine 180х55х350 мм, деревянная ручка, (421511)




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Характеристики
Бренд
Grinda
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Ширина, мм
55
Общая длина, мм
350
Страна производитель
Россия
Описание
Корнеудалитель GRINDA ProLine 180х55х350 мм, деревянная ручка, (421511)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корнеудалитель GRINDA ProLine 180х55х350 мм, деревянная ручка, (421511) - стоимость товара 450 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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